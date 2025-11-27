Desde el caso Barriga hasta Factop: fiscal Valencia anticipa “temporada de cierres de investigación”

En entrevista con radio Infinita este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una “temporada de cierres de investigación” en varios de los casos de mayor interés público en los años recientes.

Uno de los casos que debe cerrar es el que involucra a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, formalizada entre el 16 de enero de 2024, por la Fiscalía Metropolitana Oriente, ante imputaciones de fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público.

Otro cierre mencionado por el fiscal Valencia es el del caso Factop, una trama de presunta defraudación que involucra al abogado Luis Hermosilla.

El teléfono incautado al penalista -a partir de la grabación del audio de una reunión que sostuvo con Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, el 22 de junio de 2023- se constituyó en una “caja de Pandora” que remeció al Poder Judicial, por las revelaciones de sus diálogos.

En el marco de esta investigación, el Ministerio Público ya pactó salidas alternativas con varios de los imputados.

Valencia también mencionó la investigación al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, formalizado en junio de 2023 por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Asimismo, hizo referencia a la indagatoria contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, formalizado por violación y abuso sexual, en noviembre del año pasado. Hace unos días, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó una petición de su defensa para extender nuevamente el plazo de investigación.

“Se nos viene una temporada de cierres de investigación, de vencimiento de plazos, que son importantes. Se nos viene la situación de los alcaldes, debiera comenzar a tomarse decisiones dentro de los próximos meses, o semanas incluso, de la alcaldesa Barriga, del alcalde Torrealba, del propio señor Monsalve”, indicó el fiscal nacional.

En esa línea, precisó que en “Factop, en el caso Hermosilla, también los plazos ya están venciendo o por vencer”.

“Vamos a ver, en las próximas semanas, la presentación, por parte del Ministerio Público, de un conjunto de decisiones que ya van a poner todas estas causas, poniéndole término o en tierra derecha”, aseguró Valencia.