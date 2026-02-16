Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La embajadora y representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra, Claudia Fuentes Julio, asumirá como subsecretaria general para los Derechos Humanos de la organización multilateral.

El anuncio oficial de su nombramiento fue realizado este lunes por el secretario general de la ONU, António Guterres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que felicita a la embajadora y destaca que su designación tuvo lugar “luego de un exhaustivo proceso de selección”.

En marzo de 2022, la embajadora fue nombrada en el cargo permanente en Suiza por el Presidente Gabriel Boric.

Es periodista de la Universidad de Santiago de Chile y cuenta con un magíster en relaciones internacionales de la Universidad de Kent, Inglaterra, y un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Denver, Estados Unidos.

“Fue profesora asistente del Departamento de Estudios de Paz en Chapman University en California, Estados Unidos, profesora asociada del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado y trabajó durante cinco años como profesora asistente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, además de haber sido investigadora asociada de Flacso-Chile. Posee numerosas publicaciones en temas de política exterior, derechos humanos y prevención de conflicto. Además, fue vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos y presidenta del Consejo de Administración OIT”, resaltó la Cancillería.

Sus intereses de investigación incluyen política exterior, derechos humanos y seguridad en América Latina, y sus trabajos han sido publicados en varias revistas internacionales incluyendo Ethics and International Affairs, Journal of Human Rights, e International Studies Perspectives, destacan en el Minrel.

La embajadora asumirá su nuevo cargo al término del mandato del gobierno del Presidente Boric, una vez que finalice su misión como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra.