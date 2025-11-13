Fiscal da detalles de ataque en Corte de Apelaciones de Arica: “Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, entregó detalles sobre el ataque de un hombre en la Corte de Apelaciones de la ciudad que dejó a un herido de gravedad, y al sujeto abatido por Gendarmería y Carabineros.

“Lo que ocurrió acá fue una situación lamentable, más bien vinculada a la salud mental. Una persona que formaba parte del Poder Judicial en calidad de administrativo, por razones que efectivamente se están investigando, pero hay un tema de salud mental”, comenzó relatando el persecutor.

Según confirmó el sujeto es trabajador en el Poder Judicial, y mantuvo una discusión con otros funcionarios. En ese contexto, el hombre forcejeó con la víctima de las lesiones, el administrador de la Corte de Apelaciones, dejándolo herido.

Tras ello, personal de Gendarmería y Carabineros concurrió para detener al sujeto, sin embargo, este habría querido atacar a varias personas. Debido a esto, funcionarios policiales hicieron uso de su arma de servicio.

El subprefecto Julio Ceballos, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que “ hemos encontrado, hasta el minuto, alrededor de 16 vainillas (casquillos de balas), las que dan cuenta de que tanto el personal de Gendarmería apostaban en la Corte y también el personal de carabineros que asistió en el auxilio de las personas que se encontraban en el interior, utilizaron en varias oportunidades sus armas de servicio”.

Por su parte, el fiscal Carrera aclaró que personal policial intentó calmar a la persona abatida, pero que “acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”. Respecto a su la víctima era su objetivo, el persecutor aseveró que “no es que haya tenido en vista solamente a esa persona, sino que acá no tratemos de buscarle una lógica en cuanto a una situación previa, sino que simplemente el sujeto estaba fuera de sí e intentó atacar, preliminarmente, a quien se pusiera por delante ”.

Sobre como ingresó al lugar, el fiscal precisó que es un funcionario que sacó el cuchillo de las cocinas. “Puede transitar libremente por su lugar de trabajo, así que aquí en principio no es que haya habido un problema en algún protocolo de seguridad o que haya sido una persona ajena al sistema que haya ingresado y haya atacado a alguien”, explicó.