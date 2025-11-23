BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Según información policial, el vehículo involucrado, en el que viajaban cinco ocupantes, impactó un árbol y terminó proyectado varios metros más adelante.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la madrugada de este domingo, un accidente de tránsito en avenida Las Condes dejó dos personas gravemente heridas y con una mujer adulta en riesgo vital. El hecho derivó además en la detención de un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, cuyo arresto fue ampliado hasta el martes.

    Según información policial, el vehículo involucrado, en el que viajaban cinco ocupantes, impactó un árbol y terminó proyectado varios metros más adelante. Tras el choque, tres de los ocupantes, entre ellos el conductor, descendieron del automóvil y escaparon del lugar, dejando a las dos personas gravemente lesionadas en el interior.

    El capitán Arturo Alvarado, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, detalló que al llegar al sitio del suceso, Carabineros se enfocó de inmediato en constatar el estado de salud de los heridos.

    “Carabineros concurre rápidamente al centro médico, verificando que una mujer adulta mantiene lesiones de gravedad que la tienen en riesgo vital, mientras que otra persona, de sexo masculino, presenta lesiones de carácter reservado”, señaló.

    También indicó que el automóvil no presentaba encargo por robo y que la causa basal del accidente aún no está determinada, ya que se espera la instrucción de peritos por parte del Ministerio Público.

    Consultado sobre la dinámica del impacto y los daños del vehículo, Alvarado sostuvo que todavía no hay claridad sobre la velocidad o posibles maniobras previas al choque.

    “Por ahora, no se mantiene una causa basal. Estamos a la espera de las instrucciones del Ministerio Público y del equipo pericial”, afirmó, agregando que no hubo necesidad de maniobras de extracción mecánica por parte de Bomberos.

    Durante la tarde del domingo, se confirmó el arresto de una persona involucrada en el caso.

    Al respecto, la fiscal de flagrancia, Patricia Villablanca, confirmó que la detención del imputado fue ampliada hasta el martes, instancia en la que será formalizado. Señaló que aún se investigan las circunstancias exactas de la conducción, pero adelantó que los eventuales delitos podrían incluir cuasidelito de lesiones graves u homicidio, dependiendo de la evolución de la víctima en riesgo vital.

    Villablanca precisó que el imputado era el conductor del vehículo, por lo que es considerado autor del hecho. Además, añadió que incurrió en la infracción de huir del lugar sin auxiliar a los heridos, conducta que también será parte de la investigación.

    Respecto a su detención, la fiscal informó que el carabinero fue encontrado horas después en la comuna de Lo Barnechea y que no se entregó voluntariamente. Las otras dos personas lesionadas, que también iban en el automóvil, están identificadas y declararon como víctimas.

    Más sobre:CarabinerosAccidenteFormalizaciónDetenidoAccidente de Tránsito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes
    Chile

    Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar
    El Deportivo

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar

    El Niño Maravilla sonríe: Alexis Sánchez de recupera en tiempo récord y es citado por el Sevilla frente al Espanyol

    En vivo: O’Higgins recibe a Universidad de Chile en una “final” para clasificar a la próxima Copa Libertadores

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención
    Mundo

    Bolsonaro atribuye manipulación de tobillera a “paranoia” por medicamentos tras nueva detención

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”