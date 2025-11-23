Detención de carabinero involucrado en accidente de tránsito en Vitacura es ampliada hasta el martes

Durante la madrugada de este domingo, un accidente de tránsito en avenida Las Condes dejó dos personas gravemente heridas y con una mujer adulta en riesgo vital. El hecho derivó además en la detención de un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, cuyo arresto fue ampliado hasta el martes.

Según información policial, el vehículo involucrado, en el que viajaban cinco ocupantes, impactó un árbol y terminó proyectado varios metros más adelante. Tras el choque, tres de los ocupantes, entre ellos el conductor, descendieron del automóvil y escaparon del lugar, dejando a las dos personas gravemente lesionadas en el interior.

El capitán Arturo Alvarado, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, detalló que al llegar al sitio del suceso, Carabineros se enfocó de inmediato en constatar el estado de salud de los heridos.

“Carabineros concurre rápidamente al centro médico, verificando que una mujer adulta mantiene lesiones de gravedad que la tienen en riesgo vital, mientras que otra persona, de sexo masculino, presenta lesiones de carácter reservado”, señaló.

También indicó que el automóvil no presentaba encargo por robo y que la causa basal del accidente aún no está determinada , ya que se espera la instrucción de peritos por parte del Ministerio Público.

Consultado sobre la dinámica del impacto y los daños del vehículo, Alvarado sostuvo que todavía no hay claridad sobre la velocidad o posibles maniobras previas al choque.

“Por ahora, no se mantiene una causa basal. Estamos a la espera de las instrucciones del Ministerio Público y del equipo pericial”, afirmó, agregando que no hubo necesidad de maniobras de extracción mecánica por parte de Bomberos.

Durante la tarde del domingo, se confirmó el arresto de una persona involucrada en el caso.

Al respecto, la fiscal de flagrancia, Patricia Villablanca, confirmó que la detención del imputado fue ampliada hasta el martes, instancia en la que será formalizado. Señaló que aún se investigan las circunstancias exactas de la conducción, pero adelantó que los eventuales delitos podrían incluir cuasidelito de lesiones graves u homicidio , dependiendo de la evolución de la víctima en riesgo vital.

Villablanca precisó que el imputado era el conductor del vehículo, por lo que es considerado autor del hecho. Además, añadió que incurrió en la infracción de huir del lugar sin auxiliar a los heridos, conducta que también será parte de la investigación.