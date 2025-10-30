SUSCRÍBETE
Nacional

Detiene a sujeto que propinó 12 puñaladas a su exesposa en paradero de La Florida

La víctima, funcionaria de la Junji, se mantiene internada en el Hospital del Trabajador. El detenido registraba conductas violentas previas y mantenía una orden de alejamiento vigente.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial.

Personal de Carabineros detuvo esta jornada a un hombre, de nacionalidad chilena, imputado de propinar 12 puñaladas a su exesposa en un paradero de la comuna de La Florida el pasado 24 de octubre.

El hecho sucedió mientras la víctima -funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji)- esperaba ese viernes locomoción para regresar a su casa, tras el fin de su jornada laboral.

Así, en un paradero de calle Mirador Azul, su expareja la interceptó y la apuñaló en reiteradas ocasiones.

Tras esto, la mujer fue auxiliada por testigos, y trasladada en primera instancia al Hospital de La Florida. Actualmente se encuentra en el Hospital del Trabajador (ACHS), fuera de riesgo vital.

La vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Daniela Triviño, señaló en esa ocasión que, desde hace años, víctima y agresor ya no mantenían una relación, y que el atacante había registrado conductas violentas previas, por lo que “tenía una orden de alejamiento vigente”.

Así, esta jornada el sujeto fue detenido por efectivos de la 36° Comisaría de La Florida, en la intersección de los Pasajes Ónix con Topacio, en la misma comuna.

Al efectuarle un control de identidad, los uniformados establecieron que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de femicidio frustrado y desacato, emanada del 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, desde donde informaron que el sujeto será formalizado durante la mañana del jueves.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente señalaron que el hecho flagrante fue recibido por la Fiscalía de flagrancia Oriente, la cual ordenó las primeras diligencias y solicitó al 14° Juzgado de Garantía la orden de detención que fue concretada esta tarde.

En tanto, será la Fiscalía de Género Oriente la encargada de investigar el hecho y de formalizar al detenido.

Detiene a sujeto que propinó 12 puñaladas a su exesposa en paradero de La Florida
Chile

Detiene a sujeto que propinó 12 puñaladas a su exesposa en paradero de La Florida

