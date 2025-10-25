Funcionaria de Junji es apuñalada por su expareja en La Florida: agresor tenía orden de alejamiento vigente

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue víctima de un intento de femicidio la tarde de este viernes en la comuna de La Florida, cuando se retiraba de su lugar de trabajo.

El ataque ocurrió en un paradero de la calle Froilán Roa, donde su expareja la interceptó y la apuñaló en 16 ocasiones, según indicaron compañeras de la víctima.

La vicepresidenta ejecutiva de la institución, Daniela Triviño, informó que la mujer fue “agredida por su expareja al momento que estaba tomando locomoción colectiva para regresar a su hogar”.

En ese sentido, añadió que desde hace años la víctima y su agresor ya no mantenían una relación, y que el atacante “tenía una orden de alejamiento vigente”, además de haber reiterado conductas violentas de manera previa.