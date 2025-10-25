SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Funcionaria de Junji es apuñalada por su expareja en La Florida: agresor tenía orden de alejamiento vigente

La víctima, trabajadora de un jardín infantil, sufrió un intento de femicidio mientras se encontraba en un paradero al salir de su jornada laboral.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue víctima de un intento de femicidio la tarde de este viernes en la comuna de La Florida, cuando se retiraba de su lugar de trabajo.

El ataque ocurrió en un paradero de la calle Froilán Roa, donde su expareja la interceptó y la apuñaló en 16 ocasiones, según indicaron compañeras de la víctima.

La vicepresidenta ejecutiva de la institución, Daniela Triviño, informó que la mujer fue “agredida por su expareja al momento que estaba tomando locomoción colectiva para regresar a su hogar”.

En ese sentido, añadió que desde hace años la víctima y su agresor ya no mantenían una relación, y que el atacante “tenía una orden de alejamiento vigente”, además de haber reiterado conductas violentas de manera previa.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta el Hospital del Trabajador, donde permanece internada, estable y fuera de riesgo vital.

Lee también:

Más sobre:La FloridaRegión MetropolitanaJunjiAgresiónAtaque

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

PDI realiza diligencias tras atentado incendiario en Cañete

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

3.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado
Chile

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

Sofofa agenda reuniones con presidenciales para presentar propuestas económicas prioritarias
Negocios

Sofofa agenda reuniones con presidenciales para presentar propuestas económicas prioritarias

La aventura de Agrosuper en el gigantesco mercado mexicano

Albemarle versus SII: una disputa de US$ 200 millones

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana
El Deportivo

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana

Histórico de Manchester United le da con todo a Marcus Rashford: “Fue un vago, ningún compañero confía en él”

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores
Mundo

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Líderes llegan a Malasia para participar de la cumbre de Asean en Kuala Lumpur

Fallece la reina madre de Tailandia Sirikit a los 93 años

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal