Sorprenden a dos sujetos en una transacción de droga en Estación Central

Este viernes detuvieron a dos sujetos que realizaban una transacción de drogas en plena vía pública de Estación Central, de la región Metropolitana.

Además, incautaron desde un domicilio de los detenidos alrededor de 800 gramos de estupefacientes.

El subteniente Diego Vargas, 42a. Comisaría Radiopatrullas explicó que “mientras el personal realizaba servicios de “Plan Calles Sin Violencia” en Estación Central, específicamente entre las calles Butalcura y Colu, visualizaron a dos personas de sexo masculino, los cuales estarían realizando una transacción de lo que aparentemente sería droga y dinero".

Sumó que “al percatarse de la presencia policial, estos huyen, logrando dar el alcance en la misma calle Butalcura. Ahora bien, un segundo sujeto fue arrestado en un domicilio cercano“.

Una vez ahí, se percatan que al interior del inmueble se mantenían diversas sustancias y especies destinadas a la venta ilícita de droga.

Así, se logró la detención de ambos sujetos, trasladándolos a la 58a Comisaría Estación Central para el procedimiento de rigor.

En el domicilio, los policías incautaron 90 bolsas transparentes contenedoras de sustancia de color rosado; siete paquetes de bolsas tipo siploc transparentes, de 100 unidades cada una; cuatro pesas digitales grameras; un teléfono celular marca Samsung; una bolsa de nylon transparente, contenedora de una sustancia color rosado; un tarro plástico, contenedor de una sustancia de color blanco.

Además, requisaron un tarro plástico, de color negro, con la leyenda de “creatine” con sustancia de color blanco, tres recipientes de plásticos, con la leyenda “matizador” con una sustancia rosada y $30.000 en efectivo.

El subteniente Vargas agregó que “de este procedimiento, personal policial logró la incautación de alrededor de 800 gramos de distintos estupefacientes, sustancias y visitas, junto a dinero en efectivo", señaló.

En cuanto a los detenidos, son los dos de nacionalidad chilena, de 35 y 23 años respectivamente, ambos con antecedentes policiales.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.