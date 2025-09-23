Detienen a dos menores de edad extranjeros que estarían vinculados con al menos cinco turbazos en la RM

En un trabajo conjunto entre la Fiscalía local de Talagante y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Peñaflor, detectives de la PDI lograron la detención de dos menores de edad extranjeros que estarían vinculados con al menos cinco turbazos efectuados en la Región Metropolitana (RM).

El jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente, prefecto Cristian Ramírez, destacó que las investigaciones en torno a los sujetos comenzaron a raíz de “diversas denuncias efectuadas por la comunidad de las comunas de Padre Hurtado y Peñaflor, a propósito de delitos relacionados con robos con intimidación, específicamente en la modalidad de turbazos“.

De ese modo, se estableció la participación de estas dos personas en una organización delictual dedicada a ese tipo de robos.

A través de allanamientos, se logró la detención de los individuos: dos jóvenes de 16 y 17 años, uno de nacionalidad haitiana y el otro de nacionalidad colombiana. Ambos con cédula de identidad chilena.

En los operativos además, se incautaron diversos objetos, como armas de fuego, teléfonos celulares y munición.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, señaló que en el trascurso de este martes, los individuos serán formalizados “por los delitos de robo con intimidación e infracción a la ley de control de armas”.

Además, indicó que se solicitará “la medida cautelar de internación provisoria”, considerando que se trata de menores de edad.