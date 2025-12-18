Detienen a presunto responsable de devastador incendio forestal en San Pedro de Melipilla

La Unidad Investigadora de Incendios Forestales de la Fiscalía Metropolitana Occidente logró la detención de un sujeto al que identifican como el autor material del siniestro que mantiene a la comuna de San Pedro de Melipilla en alerta roja.

Se trata de un sujeto de 48 años, que ejecutó una conexión eléctrica irregular a un poste del alumbrado en el sector en que se inició el siniestro.

El hombre fue detenido este jueves a las 11.00 en camino Quilamota, en la misma comuna de San Pedro, por funcionarios del OS9 de Carabineros, que estuvieron a cargo de la investigación.

El imputado pasará a control de detención este viernes 19 de diciembre, en el Juzgado de Garantía de Melipilla.

El fuego se detectó cerca de las 15.00 horas de este lunes. El incendio se desarrolla en la zona de Quilamuta, cercano a sectores poblados, afectando una superficie de 2.300 hectáreas, según el reporte más reciente.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay cinco personas damnificadas por el incendio, tres viviendas destruidas y dos en evaluación