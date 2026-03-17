Detienen a sujeto que portaba droga y un arma de fuego en La Pintana

Un sujeto que portaba droga y un arma de fuego fue detenido en la comuna de La Pintana.

Los hechos se registraron cuando personal de Carabineros que se encontraba realizando patrullajes preventivos por la comuna, intentó realizar una fiscalización a un sujeto en calle Las Parcelas con Los Zapotecas, el cual al notar la presencia policial intentó huir en un vehículo del lugar.

Personal policial logró dar con el paradero del sujeto, encontrando al interior del vehículo un arma de fuego, municiones y múltiples bolsas con clorhidrato de cocaína y ketamina.

Según detalló el Subteniente Alen Henríquez de la Ronda Prefectura Radiopatrullas de Carabineros, “se logró la detención de un sujeto, el cual transportaba al interior de su vehículo un armamento de fuego tipo revólver y diversas sustancias ilícitas. Posterior se hace la prueba de campo, las cuales arrojan positivos a clorhidrato de cocaína y ketamina”.

El sujeto fue identificado como W.I.M.B, de 26 años, nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales.

En el operativo, junto con un revólver se logró la incautación de 16 bolsas con clorhidrato de cocaína, 7 bolsas con ketamina, 10 municiones y $38.000 en efectivo.