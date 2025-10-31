Detienen a tres menores de edad que intentaron robar vehículo a conductor de aplicación en Viña del Mar

Carabineros detuvo la noche del jueves a tres menores de edad que habrían quedado atrapados en un vehículo volcado, el que era manejado por un conductor de aplicación, de 35 años y nacionalidad chilena, al que amenazaron para robarle su automóvil.

El hecho habría ocurrido en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. Según antecedentes preliminares por parte de Carabineros, el hecho se habría desarrollado alrededor de las 9:30 de la noche.

Con base al relato de la víctima del intento de asalto, alrededor de esa hora habría recibido en la Plaza Sucre a cuatro personas, las que le habrían pagado 4 mil pesos para ser llevadas a la población René Schneider.

En su versión detalla que posteriormente uno de los pasajeros se habría bajado. Luego, al llegar al paradero 6 de Chorrillos, uno de los sujetos lo habría amenazado por la espalda y le habría exigido que entregara el auto.

Mientras oponía resistencia, y debido al forcejeo, perdió el control del vehículo y terminó chocando la reja de una vivienda. El conductor logró salir del vehículo y pedir ayuda a Carabineros.

Los detenidos serían todos menores de edad entre 15 y 17 años, con antecedentes policiales. Fueron dejados a disposición del Ministerio Público.

El conductor solo resultó con lesiones leves.