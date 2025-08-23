Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Una fiscalización conjunta de parte de la Seremi de Seguridad Pública y otras instituciones permitió la detención de un hombre adulto en Antofagasta que habría acopiado una gran cantidad de baterías usadas y cerca de una tonelada de cable de cobre.

“Este operativo se encuentra inserto dentro de las fiscalizaciones que estamos realizando en el contexto del robo de cobre y cables de la Mesa de Trabajo contra el Crimen Organizado”, explicó el Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy.

“El Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta había recibido diversas denuncias que nos alertaban respecto a la compra y venta de metales y chatarra, con origen desconocido, actividad que se desarrollaba en este inmueble, sin contar con iniciación de actividades ante impuestos internos, resolución sanitaria de la Seremi de Salud y autorización para su comercialización por parte de PDI”, agregó al respecto.

PDI Antofagasta

El sujeto fue detenido en su domicilio en el sector norte de la ciudad, donde se dedicaba al comercio de metales. Durante la fiscalización, personal de la CGE y del municipio habrían reconocido los cables como especies sustraídas.

Debido a la gran cantidad de baterías, las que contendrían ácido sulfúrico y plomo, se llamó para adoptar el procedimiento a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) y también a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

“Esta operatividad refleja la capacidad investigativa de la PDI y nuestro compromiso de actuar de manera inmediata y efectiva, siempre en coordinación con otras instituciones, para dar respuesta a las denuncias de la comunidad y enfrentar los delitos que afectan la seguridad pública, la propiedad y el medio ambiente”, destacó el jefe de la región policial de Antofagasta, el prefecto inspector Jorge Aguillón.

PDI Antofagasta

Por otro lado, desde el municipio anunciaron que presentarían una querella en contra del detenido.

“Este operativo da un golpe tremendo en algo que hoy día los vecinos sufren por partida doble. Por un lado, estos cables que fueron encontrados son cables que son robados al servicio de alumbrado público de la municipalidad (...) Pero, además, también se encontró cable quemado previamente. Y ese cable es el que finalmente es quemado en las quemas en los sectores de La Chimba, donde genera esta nube tóxica”, detalló el alcalde Sacha Razmilic.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para una próxima audiencia de control de detención.