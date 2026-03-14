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    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025

    La detención fue lograda tras un patrullaje preventivo por parte de Carabineros, que localizaron al sujeto mencionado, que presentaba un amplio prontuario policial.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Carabineros de Chile

    La captura de un sujeto imputado por un homicidio registrado en 2025 fue concretada por Carabineros, durante la jornada del viernes en Curacaví.

    Según lo informado por la institución policial, la detención ocurrió en el contexto de un patrullaje preventivo realizado en el sector del pasaje Ana Navarrete.

    “En un sigiloso trabajo desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial de la 63° Comisaría de Curacaví, mientras desarrollaban servicios del Plan Nacional de Búsqueda de Prófugos de la Justicia, se logra la detención de un individuo que mantenía una orden vigente por el delito de homicidio", detalló sobre la captura el mayor Juan Fuentes, de la 63ª Comisaría de Curacaví.

    El individuo, de iniciales B.E.G.A., es imputado por un homicidio ocurrido el pasado 27 de enero de 2025, según la orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de Curacaví.

    El detenido cuenta con antecedentes penales previos. En concreto, registra 19 reiteraciones por delitos como: robo por sorpresa, robo con violencia, robo en lugar habitado, maltrato de obra a Carabineros, violación de morada, porte de arma blanca, hurto, lesiones graves y maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar.

    Se espera que este sábado, el sujeto sea formalizado en el Juzgado de Garantía de la comuna.

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