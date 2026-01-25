Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles detuvo a un hombre de 49 años en flagrancia por los delitos de secuestro y maltrato.

Durante este viernes, mientras los detectives de la PDI se encontraban realizando diligencias por lesiones graves en el contexto de una investigación por violencia intrafamiliar, se dieron cuenta de que una mujer adulta permanecía encerrada contra su voluntad al interior de un domicilio .

El inmueble, ubicado en el sector de Villa Las Américas, tenía las puertas cerradas con llave y ventanas protegidas con rejas metálicas, lo que impedía la libre salida de la víctima.

La subinspectora Catalina Lagos de la BH de Los Ángeles, señaló que los funcionarios, al percatarse de esta situación “procedieron a irrumpir para liberar a la víctima y posteriormente detener en la vía pública al imputado, reuniendo medios de prueba que permitieron acreditar el delito”.