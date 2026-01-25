SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    La víctima se encontraba contra su voluntad en un domicilio que tenía las puertas cerradas con llave y las ventanas protegidas con rejas metálicas, lo que impedía su salida de manera libre.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles detuvo a un hombre de 49 años en flagrancia por los delitos de secuestro y maltrato.

    Durante este viernes, mientras los detectives de la PDI se encontraban realizando diligencias por lesiones graves en el contexto de una investigación por violencia intrafamiliar, se dieron cuenta de que una mujer adulta permanecía encerrada contra su voluntad al interior de un domicilio.

    El inmueble, ubicado en el sector de Villa Las Américas, tenía las puertas cerradas con llave y ventanas protegidas con rejas metálicas, lo que impedía la libre salida de la víctima.

    La subinspectora Catalina Lagos de la BH de Los Ángeles, señaló que los funcionarios, al percatarse de esta situación “procedieron a irrumpir para liberar a la víctima y posteriormente detener en la vía pública al imputado, reuniendo medios de prueba que permitieron acreditar el delito”.

    También informó que el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectiva audiencia el día martes 27 de enero.

    Más sobre:PolicialPDIBrigada de HomicidiosLos ÁngelesSecuestroBiobío

    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles
    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad
    Hugo Catrileo asoma como el animador del primer Maratón de La Serena
    Hugo Catrileo asoma como el animador del primer Maratón de La Serena

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    La molestia que Trump generó en Reino Unido tras sus críticas a rol que militares de la OTAN jugaron en guerra de Afganistán
    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

