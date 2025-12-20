Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Montt concretó este sábado la expulsión administrativa de un sacerdote mexicano veterocatólico que había sido condenado en nuestro país por abuso sexual de un menor de edad.

El sacerdote Luis Felipe Izquierdo, de 36 años, había sido condenado por la justicia chilena en 2019 por el delito de abuso sexual de un menor de 14 años , hecho por el que había sido inhabilitado de por vida para ejercer cargos o trabajos que involucraran una relación directa con menores de edad.

Sin embargo, tres años después volvió a ser condenado por quebrantamiento de condena, luego de descubrirse que continuaba oficiando actividades religiosas.

⭕️Detectives del Departamento de Migraciones de Puerto Montt concretaron esta mañana la expulsión administrativa de un religioso veterocatólico mexicano, quien fue condenado por abuso sexual de un menor, sin embargo había continuado realizando labores cerca de niños. pic.twitter.com/f1Fb7TwGvT — PDI_LosLagos (@PDI_LosLagos) December 20, 2025

“Mantenía una activa participación religiosa en las comunidades de Pelluhuin y Coihuín, en la comuna de Puerto Montt. Este religioso, con residencia en la comuna de Puerto Montt, mantiene una orden de expulsión administrativa emanada por el Servicio Nacional de Migraciones”, detalló sobre el caso el comisario Mario Gutiérrez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Montt.

Así las cosas, durante la jornada de este sábado la PDI concretó finalmente la detención y expulsión de este sacerdote, el cual será llevado por los funcionarios policiales hasta ciudad de México.