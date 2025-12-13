VOTA INFORMADO por $1100
    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Según la parlamentaria, el exdiplomático provocó un accidente de tránsito en que falleció un ciudadano salvadoreño y regresó a Chile en menos de 48 horas sin haber sido procesado por el crimen.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    La diputada Rebeca Rodríguez de El Salvador anunció una demanda en contra del Estado de Chile por la muerte de un ciudadano salvadoreño, supuestamente, por causa de, quien en ese entonces era el primer secretario y jefe de cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador, Juan Eugenio Vega Urcelay.

    El hecho denunciado se remonta a 2022, cuando según indagatorias de la Fiscalía de El Salvador, Vega -quien se encontraba en labores en el país centroamericano- habría perseguido a un motociclista por una riña previa, saltando reglas del tránsito y finalmente provocando un choque que causó la muerte del ciudadano salvadoreño.

    La diputada Rodríguez acusa que en menos de 48 horas, el diplomático habría salido del país por sus beneficios sin responder por el crimen cometido.

    Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en 2024 emitió la Resolución Exenta N° 3, en que informaron que destituyeron al funcionario involucrado.

    La parlamentaria salvadoreña dijo que “claramente existió un abuso a la autoridad del entonces, encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación”.

    Rodríguez apunta la responsabilidad a la exministra Antonia Urrejola y su jefa de gabinete, Carola Muñoz, actual embajadora de Chile en Ecuador.

    El asesor de la parlamentaria, Carlos Murillo acusó que también había un claro error jurídico en la forma en que se trató este hecho. De acuerdo el abogado, no se trató de un simple accidente de tránsito, sino de una “cobarde conducta” cometido por un individuo que gozaba de inmunidad diplomática.

    Según informaron, la familia de la víctima otorgó su mandato para llevar el caso ante la justicia chilena, buscando justicia y evitando que esta tragedia quede impune.

