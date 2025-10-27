Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI, en Desde la Redacción. 22 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

El diputado y secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, se refirió a la acusación constitucional que iniciaron desde la oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, sosteniendo que planeaban presentarla este lunes.

A través de una declaración pública firmada por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC), anunciaron la AC en contra del ex secretario de Estado.

“Los equipos de las distintas bancadas estamos terminando de afinar la acusación constitucional en contra del ministro Pardow para dejarla presentada el día de hoy”, aseguró el secretario de la UDI, Juan Antonio Coloma.

“Este es un tema de la máxima preocupación donde tenemos que agilizar los plazos para que la gente pueda acceder a la devolución de sus platas y a que dejen de cobrarle en exceso por estas cuentas de la luz que efectivamente han terminado afectando en muchísimo el bolsillo de todos los chilenos”, añadió.

Si la acusación constitucional en contra de Pardow se presenta este lunes, se podría realizar hoy mismo el sorteo de la comisión revisora, que pondrá a cinco parlamentarios a recibir audiencias, esperar la defensa y votar para despachar a Sala. Tras ello, el exministro tendrá 10 días para responder.

Cabe recordar que Pardow renunció a su cargo como titular de la cartera de Energía tras conocerse el error metodológico de las tarifas eléctricas, que generó cobros excesivos durante los últimos meses.