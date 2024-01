Diputado Hotuiti Teao sufrió robo por sorpresa en Las Condes: “La delincuencia se está tomando nuestras calles”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

"Al igual que muchos compatriotas fui asaltado. Me disponía a recibir un delivery de comida. Me tiraron el celular y me golpearon en el pecho”, contó el legislador.