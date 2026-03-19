Diputados PNL estudian acusación constitucional contra exministra Aguilera por cirugía exprés a su madre

La bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) anunció este jueves que estudia la posibilidad de presentar una acusación constitucional (AC) contra la exministra de Salud del gobierno de Gabriel Boric, Ximena Aguilera, luego de conocerse nuevos antecedentes de la cirugía exprés a la que fue sometida su madre en el Hospital del Salvador, en diciembre pasado.

Ayer miércoles se relevó en un informe realizado por Contraloría -a solicitud del diputado UDI Daniel Lilayú- que previo a la llegada de Lucía Sanhueza, de 87 años, el jefe de asesores de la secretaria de Estado, Manuel Nájera De Ferrari, se contactó con altas autoridades del recinto médico para coordinar su arribo y atención, lo que motivó la instrucción de un sumario administrativo por parte del ente controlador.

Ante lo anterior, y pese a que durante diciembre se esbozó la posibilidad de un juicio político contra Aguilera que no prosperó, ahora la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) vuelve a analizar la posibilidad, para lo cual está reuniendo firmas.

El diputado Cristóbal Urruticoechea, explicó que “estamos estudiando una acusación constitucional contra la exministra de Salud por la posible vulneración del artículo octavo de la Constitución, que habla sobre el principio de probidad, del artículo 11 de la ley que fija las bases generales de la administración del Estado por haber faltado al control jerárquico sobre su jefe de gabinete y el artículo 62 de la misma ley que prohíbe a todos los funcionarios públicos aprovecharse de su posición pública para obtener favores indebidos”.

Del informe se desprende, además, que en la misma fecha en que ingresó Sanhueza al hospital, había otros pacientes con diagnóstico similar, los que tardan hasta 41 horas en asignárseles una cama. Además, se plantea que hubo postergación de cirugías para otros pacientes, como dos cancelaciones, ese 23 de diciembre.

“Es una vergüenza para el país, sobre todo para quienes han muerto esperando una consulta o una operación. Aquí se habría producido un uso indebido de la autoridad para un acto completamente antiético”, afirmó el diputado Urruticoechea.

En esa línea, el representante por la Región del Biobío, aseguró que siete de los diputados de la bancada están dispuestos a firmar la presentación de una AC, por lo que faltarían otros tres apoyos para cumplir el requisito constitucional.

“Ahora buscaremos reunir las firmas necesarias que nos faltan para concretar esta Acusación Constitucional contra Aguilera”, concluyó Urruticoechea.