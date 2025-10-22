SUSCRÍBETE
Nacional

Dirección de Educación de Santiago exige al Mineduc que establezca responsabilidades y sanciones tras ausencia de examinadores para Simce

Según detallaron, de los 2.141 alumnos que debían rendir el examen, 1.019 pudieron hacerlo (47%) y 1.122 (53%) deberán realizar el Simce en la nueva fecha que comunique el Ministerio de Educación.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva

La Dirección de Educación de Santiago exigió esta jornada al Ministerio de Educación que establecieran las responsabilidades correspondientes. Esto, ante la suspension de la rendición del Simce en 14 establecimientos debido a la ausencia de examinadores que fueran a tomar la prueba.



Ante esta sitaución, la directora de Educación Municipal (DEM) de Santiago, Pilar Sazo, calificó la situación como “grave” y exigió que la cartera que dirige el ministro Nicolás Cataldo establezca las responsabilidades y sanciones correspondientes.

“Hoy, más del 50% de los alumnos de 8° básico de la comuna de Santiago se han visto impedidos de rendir la prueba Simce agendada por el Mineduc. Sin duda, esto representa una negligencia grave”, sostuvo Sazo.

Asimismo, hizo hincapié en que la suspensión del Simce significa la pérdida de contenidos pedagógicos para los estudiantes, debido a que deberán destinarse dos nuevas jornadas de clases para que se tome el examen.

“La recalendarización de esta prueba significa una pérdida de contenidos pedagógicos”, apuntó, ante lo que exigió “respuestas y responsabilidades de parte del Ministerio de Educación”.

