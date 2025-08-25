SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dos delincuentes baleados tras intento de robo a peaje en autopista Acceso Sur

En horas de la madrugada un grupo de cuatro antisociales armados llegó a robar el peaje Tocornal. El robo fue frustrado por personal de Carabineros.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Dos delincuentes fueron baleados por personal de Carabineros tras el intento de robo a un peaje en la Autopista Acceso Sur a la altura de Puente Alto.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron pasadas las 4:00 de la madrugada en Av. Domingo Tocornal con Acceso Sur, donde un grupo de cuatro antisociales armados llegó a robar el peaje Tocornal.

Personal de la SIP de Carabineros llegó hasta el lugar, momento en que fueron apuntados por uno de los antisociales. Tras identificarse como Carabineros, es que estos utilizaron sus armas de fuego para repeler el ataque produciéndose un intercambio de disparos.

A raíz del hecho, es que resultaron dos antisociales heridos, los cuales se encuentran graves y en riesgo vital.

Los individuos fueron atendidos en primera instancia por Carabineros, mientras que el resto de sujetos huyó lanzando miguelitos en la calzada.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar para atender a los heridos.

Uno de los detenidos mantenía cuatro órdenes pendientes por el delito de robo en lugar no habitado.

Más sobre:PolicialCarabinerosAcceso SurPeaje TocornalRobo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio y bolivianos se consolidan en el primer lugar

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dos delincuentes baleados tras intento de robo a peaje en autopista Acceso Sur

Anuncian suspensión total de clases en sector de Puerto Montt tras intenso sistema frontal

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio y bolivianos se consolidan en el primer lugar
Negocios

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio y bolivianos se consolidan en el primer lugar

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile
Tendencias

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Independiente identifica a 25 de los delincuentes responsables de la barbarie ante la U y anuncia castigos
El Deportivo

Independiente identifica a 25 de los delincuentes responsables de la barbarie ante la U y anuncia castigos

Gonzalo Tapia festeja su llamado a la Roja anotando en la victoria de Sao Paulo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump
Mundo

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

Israel promete reducir su presencia en Líbano en respuesta a su compromiso de desarmar a Hezbolá

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo