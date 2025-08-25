Dos delincuentes baleados tras intento de robo a peaje en autopista Acceso Sur

Dos delincuentes fueron baleados por personal de Carabineros tras el intento de robo a un peaje en la Autopista Acceso Sur a la altura de Puente Alto.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron pasadas las 4:00 de la madrugada en Av. Domingo Tocornal con Acceso Sur, donde un grupo de cuatro antisociales armados llegó a robar el peaje Tocornal.

Personal de la SIP de Carabineros llegó hasta el lugar, momento en que fueron apuntados por uno de los antisociales. Tras identificarse como Carabineros, es que estos utilizaron sus armas de fuego para repeler el ataque produciéndose un intercambio de disparos.

A raíz del hecho, es que resultaron dos antisociales heridos, los cuales se encuentran graves y en riesgo vital.

Los individuos fueron atendidos en primera instancia por Carabineros, mientras que el resto de sujetos huyó lanzando miguelitos en la calzada.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar para atender a los heridos.

Uno de los detenidos mantenía cuatro órdenes pendientes por el delito de robo en lugar no habitado.