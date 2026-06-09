Dos detenidos tras violento turbazo en la comuna de Colina: GPS de celular robado permitió su captura

Dos sujetos fueron detenidos tras un turbazo en el cual robaron un vehículo y diferentes especies de un domicilio ubicado en la comuna de Colina.

Los hechos se registraron en horas de la noche en una vivienda ubicada en calle lo Pino de la comuna, donde un grupo de delincuentes ingresó sustrayendo un teléfono celular, joyas y diferentes pertenencias personales de las víctimas.

Los delincuentes también sustrajeron una camioneta la cual utilizaron para escapar del lugar.

Una vez concretado el robo, a través del sistema GPS del teléfono robado, es que los funcionarios policiales lograron dar con el paradero del vehículo sustraído, y posteriormente localizar a los individuos al interior de un taxi colectivo.

Según detalló el teniente Fabián Lagos, del departamento SEBV de Carabineros, “en primer instante se recuperó el vehículo de las víctimas, que resultó con unos daños a raíz de que, en el proceso donde los sujetos estaban escapando del lugar, botan nuevamente con el vehículo un portón de acceso cerrado del condominio, donde resultan estos daños”.

“Posterior a esto, se realiza un monitoreo en tiempo real de la ubicación de los imputados, logrando la detención de ellos, son dos imputados, hombre y mujer respectivamente, de 16 y 20 años”, añadió.

Finalmente según al momento de revisar el vehículo encontraron drogas, así como dinero en efectivo.