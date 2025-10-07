Dos personas fallecidas deja volcamiento de camión en la Ruta 5 Norte: transportaban cigarros presuntamente de contrabando

Un violento siniestro vial se produjo durante esta tarde, en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Lampa, el cual dejó a dos personas fallecidas luego del volcamiento de un camión cargado con mercadería ilegal.

La emergencia se produjo en el kilómetro 33 de la mencionada vía, cuando la máquina se dirigía de norte a sur por la cuesta El Manzano. Allí, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control, atravesando el eje de la calzada y terminando volcado.

Según reportó Carabineros de manera preliminar, el vehículo de carga era seguido por un vehículo menor al momento del accidente.

El capitán Luis Marchant, de la Prefectura del Tránsito, detalló que “hay dos personas fallecidas, que se desplazaban en un camión, en dirección hacia el sur por la Ruta 5 Norte, en el cual transportaban cigarros, presumiblemente de contrabando y ropa americana”.

Hasta el lugar concurrió personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. La Fiscalía también dispuso el trabajo de Labocar y el OS-9.

Producto del incidente, la Ruta 5 Norte se mantuvo con tránsito interrumpido y desvíos.

Personal de la autopista trabajaba en trabajar una señalética superior, que mantenía riesgo de derrumbe tras el impacto de la máquina.

Las víctimas corresponden a dos personas adultas de nacionalidad chilena.