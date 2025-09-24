DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

El defensor penal público Víctor Providel fue citado a declarar en la Fiscalía Centro Norte por arista del caso Monsalve

El abogado Víctor Porvidel no declaró este miércoles en la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte en la que figura como imputado por una trama de hostigamiento a la mujer que denunció a Manuel Monsalve.

Citado por el Ministerio Público, concurrió a la diligencia y guardó silencio.

Tras su concurrencia, Providel, que decidió ser representado por la Defensoría Penal Pública, evitó dialogar con los medios.

Habló con la prensa su abogada, Marcela Araya, que realizó una breve declaración y explicó que presentaron un requerimiento para la inhabilitación del fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz y el persecutor Francisco Jacir.

La presentación realizada a la Fiscalía Nacional se fundamenta, según explicó Araya, en que ambos persecutores son los mismos que están investigando la causa contra Manuel Monsalve en la que Providel defiende al exsubsecretario.

“Consideramos que esta solicitud va a ser aceptada por el Ministerio Público para garantizar la transparencia y la objetividad en esta investigación”, comentó la abogada.

Araya dijo que revisaron la carpeta investigativa de esta arista y aseguró no haber encontrado antecedente alguno que dé cuenta que Providel haya incurrido en hechos que sean constitutivos de delito.

“Creemos que la persecución penal en su contra –claramente- atenta contra el derecho a la defensa y el derecho a un Estado democrático, en atención a que los hechos por los cuales está siendo investigado don Víctor Providel, son los mismos hechos que están relacionados con la causa del señor Monsalve", sostuvo.

En esa línea, informó que decidieron como defensa que Providel no realice declaración esperando que se resuelva la inhabilitación presentada ante el Ministerio Público.

Por otro lado, precisó Araya, su colega defensor “amparado en el secreto profesional tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación que están íntimamente relacionados con la causa del señor Monsalve”.