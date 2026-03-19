Dr. Attila Csendes, pionero en el desarrollo de la cirugía bariátrica en Chile, obtiene el Premio Nacional de Medicina 2026
Esta jornada, el cirujano digestivo y académico de la Universidad de Chile, Dr. Attila Csendes, fue reconocido con el Premio Nacional de Medicina 2026, galardón que otorga la comunidad médica del país a profesionales que han destacado por su excelencia clínica, aporte científico y compromiso humano.
Con una trayectoria de más de seis décadas, el Dr. Csendes ha realizado cerca de 600 publicaciones en Chile y el extranjero, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la medicina nacional y latinoamericana.
Según se destaca, su trabajo ha marcado un antes y un después en la cirugía digestiva, especialmente en el estudio y tratamiento del cáncer gástrico.
Attila Csendes, Premio Nacional de Medicina 2026
Nacido en Hungría, llegó a Chile a los 8 años en condición de refugiado. Sus primeras semanas en el país transcurrieron en el Estadio Nacional, donde recibió gestos de solidaridad que marcarían profundamente su vida.
Ingresó en 1959 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se formó como médico cirujano.
Su vocación estuvo influenciada por la temprana muerte de su madre a causa de un cáncer gástrico, así como por la figura de su padre, médico militar. Desde entonces, desarrolló un fuerte interés por la biología y la medicina.
Algunas de sus contribuciones clave a la medicina:
- La introducción y desarrollo del concepto de cáncer gástrico incipiente en Chile y Latinoamérica, tras formarse en Japón en 1969.
- La incorporación del método científico en la cirugía chilena, promoviendo estudios prospectivos y aleatorizados.
- La creación y consolidación de la cirugía digestiva alta como subespecialidad, reduciendo significativamente la mortalidad quirúrgica.
- La apertura de la cirugía chilena al mundo mediante la publicación en revistas internacionales.
- La formación de cientos de cirujanos en Chile y Latinoamérica.
- La introducción de la endoscopía quirúrgica en el país.
- Su rol pionero en el desarrollo de la cirugía bariátrica en Chile desde 1992.
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