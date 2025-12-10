Edad, estatura o sus parejas: las búsquedas en Google sobre los candidatos durante el debate (y quién dominó en RR.SS.)

La noche de este martes, y organizado por Anatel, se realizó el último de los debates presidenciales antes del balotaje de este domingo 14 de diciembre. En el estudio 2 de TVN Jeannette Jara y José Antonio Kast intercambiaron miradas y opiniones durante poco más de dos horas y media mientras millones de chilenos los seguían desde sus hogares.

Durante ese tiempo, las menciones en Google, X, Wikipedia y YouTube sobre los dos aspirantes a La Moneda se dispararon, así como las búsquedas sobre ciertos aspectos de sus vidas o interrogantes que se iban abriendo en la medida en que respondían alguna de las preguntas propias del debate.

Según Monitor Social, plataforma especializada en análisis social en tiempo real y que ya ha trabajado junto a Codelco o el Centro de Políticas Públicas de la UC, entre otros, analizó los porcentajes de atención acumulados durante el debate en las tres redes sociales ya mencionadas. Y mientras Kast dominó en Google (60,7% versus 39,3% de Jara) y en X (54,95% versus 45,05%), Jara hizo lo propio en YouTube, con 52,91% ante 47,09%, y Wikipedia, con 51,27% ante el 48,72% de su contendor.

Por otro lado, los temas más mencionados en X durante las horas que duró el debate fueron “empleo” (13,3%), “migración” (12,9%), “gobernabilidad política” (12,1%), “fuerzas del orden” (12%) y “gobernabilidad social” (11,6%).

“Si evaluamos el grado de atención pública recibido por cada candidato, encontramos tendencias bastante dispares entre plataformas. Durante el debate las consultas en Google se focalizaron mayoritariamente en Kast, quien obtuvo el 60,7% de las búsquedas de información. Las publicaciones de X siguieron una tendencia similar, con menciones a Kast en el 55% de los mensajes sobre candidatos. Pero el escenario es bastante diferente si se observan reacciones en videos o visitas a biografías. En YouTube, Jara obtuvo el 52,9% de las menciones en el chat en vivo, y su biografía en Wikipedia obtuvo durante el día el 51,3% de las visitas a candidatos”, se extiende Pablo Beytía, profesor de ciencia social computacional en la U. Católica y director de Monitor Social.

En resumen: Kast concentró el interés por información general (Google) y discusión política (X), mientras que Jara obtuvo mayor curiosidad biográfica (Wikipedia) y reacciones espontáneas (YouTube).

Hay un aspecto curioso y que tiene relación con las búsquedas más relevantes sobre los candidatos en Google, con una amplia diversidad de interrogantes en siete categorías: biografía y antecedentes; propuestas políticas; educación y estudios; familia y relaciones; información personal; partido y afiliaciones; y edad y datos.

Por ejemplo, sobre el aspirante del Partido Republicano dentro de las cosas más buscadas en términos de biografía y antecedentes fue “dónde nació José Antonio Kast”, “José Antonio Kast joven” o “José Antonio Kast en la Teletón”. Mientras, en educación y estudio se buscó “es abogado” o “dónde estudió”.

Sobre el aspecto familiar y de relaciones, de Kast se le preguntó a Google por sus hijos, hermanos y esposa, mientras que en términos de información personal la interrogante de “dónde vive” acaparó atención. Otras consultas eran referidas a su edad, de qué partido es, o la vinculación con el senador Felipe Kast.

¿Y Jara? A Google se le consultó, igualmente, por su biografía, así como antecedentes de ella relacionados con Gladys Marín. Acerca de la categoría de propuestas políticas, el buscador de internet recibió consultas sobre sus propuestas como tal, si es comunista o Venezuela.

En términos de residencia, Google también vio a la gente preguntarle por el lugar donde vive, vota y origen. Asimismo, sobre su aspecto familiar se buscaron respuestas sobre el hermano, pareja, hijo, primer esposo o si tiene parentesco con Víctor Jara.

De la edad se hicieron interrogantes en torno a cuándo y dónde nació, su edad o ella de joven. Además, se consultó por su profesión, si es casada o soltera, dónde estudió e, incluso, su estatura.

Concretamente Monitor Social analizó durante el debate la cantidad de búsquedas en Google sobre los candidatos, las publicaciones sobre el evento en X, y los mensajes que aparecían en el chat en vivo del video del debate en YouTube. Además, hicieron un conteo de las visitas totales a las biografías de cada candidato en Wikipedia durante el día. “Con toda esa información analizamos el nivel de atención pública que obtuvieron los candidatos, además de los temas más comentados y buscados por la ciudadanía durante el debate”, señala Beytía.