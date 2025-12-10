Lo bueno, lo malo y lo controvertido: los momentos que marcaron el cara a cara final entre Kast y Jara

José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista) midieron fuerzas por última vez antes de la elección de este domingo 14 de diciembre, que definirá al próximo Presidente de Chile. Los abanderados llegaron este martes por la noche a los estudios de TVN para participar del debate organizado por Anatel. Allí, ambos intentaron gastar sus últimos cartuchos para cautivar al electorado.

A continuación, un resumen de lo bueno y lo malo de la jornada, además de algunas declaraciones controvertidas emitidas por quienes quieren llegar a La Moneda este domingo.

José Antonio Kast

Puntos fuertes

A lo largo del debate, el abanderado de la derecha se esforzó por mostrar a Jara como la candidata de continuidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric, pese a los esfuerzos de ella por desmarcarse. “Ahí está el señor Elizalde, hablando desde La Moneda, criticando al candidato de la oposición, sumándose a la jefatura de campaña de Jeannette Jara, que trata de apartarse del gobierno. Es curioso”, disparó el republicano.

Al momento de hablar de migración, Kast incluso emplazó a la candidata: “¿Podrías decirle a tu amigo Gabriel Boric que abra un corredor humanitario?”.

Junto con eso, Kast cuestionó a Jara por su participación en el comité político de La Moneda, instancia en que participa un grupo selecto de ministros y de la que ella fue parte. En particular, cuestionó cuál fue la postura que adoptó allí al momento de hablar temas como los indultos y la denuncia por violación contra Manuel Monsalve. La militante del PC le respondió que el comité político no es una asamblea donde se discuten todos los temas y defendió que en su gestión como ministra actuó de inmediato frente a una denuncia por acoso.

Kast no solo dirigió dardos al gobierno, sino también al PC, el partido en que Jara milita desde los 14 años. Por ejemplo, cuando se hablaba de qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro, él aseveró que es necesario que “pague sus culpas”, a diferencia, dijo, “del dictador Honecker que lo recibieron en Chile, le hicieron fiesta, lo llevaron a ceremonias del PC”.

Además, cuestionó directamente a la exministra por la reunión que ella sostuvo con el lobbista Pablo Zalaquett. “¿Podemos incluir dentro de ese secreto bancario (que proponía Jara) las reuniones que se hacen sin cumplir la ley de lobby? Sería muy bueno, porque el cheese and wine donde invitan a algunos fuera de la ley de lobby no debería ocurrir. ¿Tú fuiste o no?”, cuestionó.

Por último, el candidato defendió su idea sobre realizar una auditoría total si es que asume como presidente. “Lo que valga (la auditoría) lo vamos a hacer, porque cada peso que ahorremos y le quitemos a estos operadores políticos, a los que hicieron los convenios, a los que hacen los informes truchos, como el señor (Juan Andrés) Lagos, del PC, a todos esos esos, vamos a ahorrar una cantidad de recursos enormes”, argumentó.

Puntos débiles

El candidato evidenció incomodidad cuando se le consultó por los dichos del diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) sobre la posibilidad de otorgar indultos humanitarios a violadores de niños con enfermedades terminales. Se trata de uno de los mayores flancos que se ha abierto en la campaña de Kast.

FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

“Con respecto al tema de los indultos, hoy hay una discusión parlamentaria (...). El diputado Meza habló sobre eso. Que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir ‘este señor va a liberar pedófilos’... Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos (en referencia al sector político de Jara). Jamás indultaría a un abusador de niños, jamás”, intentó justificar.

Otro tema que puso en aprietos a Kast fue la migración. El abanderado tuvo que aclarar el cambio en su relato sobre qué hacer con los irregulares, puesto que pasó de proponer expulsarlos a invitarlos a salir del país. “No vamos a regularizar a ninguno, y le estamos diciendo a todos ellos que les quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente. Después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado (...) va a quedar registrado y va a ser invitada a salir”, planteó en esta ocasión.

Como ha sido habitual en los debates, Kast evitó detallar cómo va a ejecutar algunas de sus propuestas, como la expulsión de migrantes o los recortes presupuestarios.

Además, nuevamente -como ya lo hizo en la campaña de la primera vuelta- debió justificar el uso de un vidrio blindado en actividades electorales, el que incluso ha sido cuestionado por algunos de sus adherentes. “Tengo que usar de repente un vidrio porque hay personas en otros países que han asesinado candidatos presidenciales (...). Te ríes (le dijo a Jara) de una medida de seguridad básica, porque ha habido asesinatos a nivel internacional”, justificó.

Las frase que marcó el debate

“No tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a ser. No voy a seguir siendo militante del partido”.

Jeannette Jara

Puntos fuertes

La candidata del oficialismo y la DC aprovechó la mala semana de Kast, marcada por la polémica que abrió el diputado Meza. Ella reafirmó que mantiene su postura de no otorgar indultos durante su eventual gobierno. “Es importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido estén promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. La gente tiene que cumplir con sus penas”, dijo.

“Cuando se plantea indultar a alguien por razones humanitarias, como Krassnoff, no puedo dejar de acordarme del caso de una mujer que le sobrevivió y que comentó (...) cómo el mismo Krassnoff le ponía corriente y le decía para tu guagüita. Veamos de qué lado está la humanidad”, agregó.

Una frase recurrente de Jara durante el debate fue “tranquilo, José Antonio”. Varias veces hizo un llamado a su contrincante a calmar los ánimos para poder debatir. Lo hizo en línea con la estrategia de su comando de mostrar al republicano como alguien con mal temperamento.

La candidata del oficialismo y la DC tuvo la oportunidad de evidenciar lo duro que fue Kast en el pasado con quienes hoy respaldan su candidatura presidencial. “Los dichos del candidato Kast sobre el expresidente Piñera, que en paz descanse, lo develan con plenitud, cómo todo es negativo. Antes era el presidente Piñera, ahora es el Presidente Boric. Ahora dice que no era el presidente Piñera porque electoralmente no le conviene”, sostuvo.

Otro de los puntos fuertes de Jara fue el emplazamiento que hizo a Kast por la posible eliminación de la ley de 40 horas laborales, en caso de que él sea electo. El abanderado republicano se vio obligado a aclarar que “no vamos a tocar las 40 horas”, sino “mejorar lo que usted hace en esas 40 horas”. Los periodistas en el estudio le hicieron ver que su programa sí plantea estudiar “con seriedad” el impacto de la medida.

La candidata del oficialismo, por otro lado, buscó marcar distancia con el gobierno. Específicamente, a raíz de la estrategia con que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pretende abordar la crisis de la megatoma de San Antonio. “No estoy de acuerdo (con las filas propuestas por él). Me parece un error. Creo que en Chile lo peor que nos puede pasar es que no se respete la fila (...). Tiene que haber una sola fila. No tengo idea por qué lo dijo Carlos Montes y en mi gobierno eso no va a pasar”, sostuvo.

Puntos débiles

Una de las intervenciones más polémicas de la candidata comunista fue cuando afirmó que la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, protagonizó “intentonas golpistas”. Algo por lo que rápidamente Kast la emplazó y por lo que se tuvo que desdecir. Argumentó que es algo que escuchó en la prensa.

(240726) -- CARACAS, 26 julio, 2024 (Xinhua) -- [e]STR

A la candidata, además, se le consultó por la incorporación del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en su comando, en consideración de que él figura como imputado en el marco del caso Convenios. La autoridad regional incluso tuvo una aparición en su franja televisiva. “Cuando alguien ha sido cuestionado, ha salido de mi comando. En ese caso, quiero señalar que hay un proceso que recién se está iniciado, no está preso como tu diputado (en referencia Mauricio Ojeda), ni recibiendo dinero como el otro diputado (Cristián Araya) que tienen ahí en el Congreso (...)”, aseveró.

Aunque la candidata emplazó a Kast por el trato que él tuvo con Piñera, lo cierto es que las palabras que ella tuvo para referirse al fallecido exmandatario también evidenciaron una contradicción. Cuando confirmó que renunciará al PC si es que es electa este domingo, justificó: “La Presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Me parece un buen gesto, como lo hicieron otros estadistas, como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin”.

Tratar a Piñera de “estadista” es algo que incomoda a algunos sectores del oficialismo. Sobre todo entre aquellos que hasta el día de hoy responsabilizan a su administración de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social.

Al igual que Kast, Jara evidenció una contradicción en su forma de abordar la crisis de migración. En un primer momento habló de regularizar a quienes hayan ingresado por pasos no habilitados, luego de una “regularización acotada” y después de “enrolamiento”. En el debate explicó que el concepto que ella pretende usar es “empadronamiento”. “Yo lo he explicado como un registro, porque no todos conocen la palabra (...). Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sepamos quién está en Chile”, aclaró.

Por último, a la abanderada se le consultó por el aumento en los costos laborales a raíz de las 40 horas que ella sacó adelante como ministra del Trabajo. Optó por evitar admitir que la ley impacta los costos de contratación. “Es una buena ley y quedó bien diseñada”, dijo.

La frase que marcó el debate

“Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora (María Corina) Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión. Y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como ha tratado de promover elecciones libres”.