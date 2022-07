Educación particular subvencionada plantea al Mineduc eventual impacto de jornada laboral de 40 horas

Convergencias importantes con el Mineduc como la revisión de las mallas curriculares para mejorar el sistema de aprendizaje en la educación escolar destacó el presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), profesor Luis Cañas, luego de la reunión que sostuvo la directiva de esta asociación gremial con el ministro de la cartera Marco Antonio Ávila, oportunidad en que se le entregaron 11 propuestas para aportar al desarrollo de la educación nacional.

“De estas proposiciones, que elaboramos luego de un exhaustivo análisis de las necesidades de estudiantes, padres, apoderados y establecimientos educacionales; el ministro estuvo especialmente de acuerdo con continuar la priorización curricular en tiempos de pandemia acorde al contexto que impone la emergencia sanitaria; modificar el actual currículo nacional desde pre-básica hasta cuarto medio, incorporando mayor cantidad de horas de libre disposición; adecuar el currículo a la “identidad regional” de los estudiantes para educarlos en aspectos propios de su cultura étnica e incluir la interculturalidad”, explicó el directivo.

En este encuentro, donde la CCPS estuvo también representada por su vicepresidente Alejandra Cabrera, el secretario general Hernán Saldaña y los directores Marcos González y Angélica Misa, se abordaron otros aspectos fundamentales como el futuro de la Libertad de Enseñanza y la provisión mixta para la educación escolar que, desde la perspectiva ministerial estarían resguardadas, no así desde el punto de vista de la educación particular subvencionada, donde existe una fuerte preocupación respecto al borrador aprobado por la Convención, puntualizando que no las garantiza.

Duro golpe para el Estado

También se conversó sobre la discriminación arbitraria de la que son objeto los alumnos de la educación particular subvencionada, la que fue calificada como error de las políticas públicas que viene desde hace muchos años; y acerca del Simce, materia en la que la CCPS abogó por su continuidad, señalando que “lo que no se mide no se mejora”, al tiempo que el ministro Ávila indicó que deben hacerse cambios más sustanciales que no signifiquen la categorización de las escuelas, anunciando que van a proponer lo anterior como proyecto de ley.

Otro aspecto que expuso la CCPS ante el ministro fue el duro impacto económico que tendría para el Estado acortar la jornada laboral a 40 horas en la educación escolar. “En orden económico, si pensamos que en 2021 había 124.006 docentes trabajando en ambos sectores (estatal y particular subvencionado) por 44 horas, tendría que contratarse un 9% de nuevos profesores; es decir 11.106 docentes adicionales. Si estimamos un sueldo bruto promedio de $1,8 millones mensuales por cada uno, y considerando el dólar a $850, significaría un gasto anual aproximado de US$235 millones para el aparato público”, informó Hernán Saldaña, agregando que una situación similar sucede con otros profesionales y asistentes de la educación que trabajan en los colegios, “segmento en que tendrían que contratarse a 11.267 asistentes adicionales, con un costo anual estimado de US$159 millones.”

La educación particular subvencionada (90% gratuita) cubre a casi 2 millones de estudiantes, de los cuales un 55% pertenece al estrato más vulnerable del país, y al 91% de alumnos con necesidades educativas especiales. También exhibe el mejor desempeño Simce por sobre el estatal, y es de donde proviene el 55% de los alumnos matriculados en las 41 universidades que son parte del Sistema Único de Admisión.