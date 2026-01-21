SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El despliegue de Bomberos en la zona centro sur: 8.416 efectivos y 1.103 carros

    El despliegue además ha implicado que efectivos y carros de otras siete regiones se trasladen hacia el Bíobio, Ñuble y La Araucanía.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Bomberos de Chile. Jose Robles/ Aton Chile JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    Un total de 8.416 bomberos se encontraban desplegados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía para combatir los incendios que afectaban a la zona centro sur, y que hasta el minuto llevaban un saldo de 20 muertos y más de casi 50 mil hectáreas consumidas.

    Así se desprendía al cierre de esta edición en la base de datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    El 49,9% se ubicaba en el Biobío con 4.206 efectivos, mientras que el 35,3% equivalente a 2.972 bomberos estaban en La Araucanía, y el restante 14,7% en el Ñuble con 1.238 efectivos.

    En términos de carros, en la región de la ciudad de Concepción había 443 carros y en el Ñuble un total de 207. En La Araucanía se registraban 453. De todas maneras, Bomberos contaba con apoyo de Carabineros que desplegó en las tres regiones a 1.240 efectivos y 7 camiones lanza aguas.

    El despliegue de Bomberos implicó que muchos de los efectivos fueron trasladados desde distintas regiones hacia los lugares afectados, incluso de lugares alejados como Los Lagos y Coquimbo.

    Así se desprende de una base de datos internos de bomberos -a la que tuvo acceso La Tercera- que dan cuenta con mayor detalle el despliegue por comunas y en términos de “recursos”, jerga técnica referida al tipo de vehículo usado en cada locación.

    Eso es parte de lo que en Bomberos se conoce como el Sistema Nacional de Operaciones (SNO). Las cifras muestran cómo decenas de bomberos y vehículos se trasladaron desde otras regiones al Ñuble, Bíobio y La Araucanía.

    Por ejemplo, desde la Región Metropolitana se trasladaron 133 efectivos al Biobío, incluyendo vehículos como carros bomba forestales y aljibes con cuerpo bomba. Aportaron comunas como El Monte, Puente Alto, San Bernardo, Isla de Maipo, Ñuñoa, Peñaflor, Maipú, Curacaví, Quilicura y La Granja, entre otras. En total, se trasladaron 27 vehículos desde la RM.

    Desde Valparaíso se movilizaron 25 vehículos y 125 efectivos hacia Ñuble; desde Coquimbo fueron 21 vehículos y 95 efectivos al Ñuble, desde O’Higgins un total de 55 efectivos y 15 vehículos hacia el Biobío y el Ñuble, y desde Los Ríos hubo movilización de 45 bomberos y 13 carros al Biobío.

    En total se movilizaron desde diversas regiones a 167 vehículos y 673 efectivos, desde distintas regiones como Los Lagos, Maule, Coquimbo, la RM, Valparaíso y O’Higgins, entre otras. Moviendo vehículos carro bomba forestales, camionetas 4x4, aljibes y puestos de comando, entre otros.

    Al cierre de esta edición en el Biobío se registraban 31.175 hectáreas quemadas, en el Ñuble 7.972 y 5.586 en La Araucanía.

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno
    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa
    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA
    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
