El fake del presidente de la Cámara: aseguró ser autor de 50 leyes de seguridad

El pasado 17 de septiembre comenzó oficialmente la campaña electoral, tanto presidencial como parlamentaria. Bajo el número J-76, el actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), dio el vamos a su despliegue de campaña en el distrito 3 por el cual es parlamentario desde el 2018.

El diputado, quien siempre ha representado a la zona de Antofagasta en la Cámara Baja y que ahora va por la reelección, se desplegó en esa región y, según se ha visto en sus redes sociales, principalmente ha visitado el centro de la Perla del Norte conversando con la gente, entregando flyers y conversando con adherentes.

Pero algo que no pasó desapercibido fueron las publicaciones del parlamentario en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram.

Hace algunos días en su cuenta oficial -@josemiguelcastrob- el presidente de la Cámara compartió una publicación titulada “Para mi región de Antofagasta + Seguridad”, acompañada de una foto de una reunión en la que él estaba presente junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero, y funcionarios de Carabineros.

Junto con la imagen, también se podía leer su eslogan “El diputado” y un texto que lo definía como el “autor de 50 leyes contra la delincuencia y el crimen organizado” .

Imagen publicada en las redes sociales del diputado.

El anuncio en redes sociales de Castro resultó ser fake por un error de su equipo de redes sociales, dado que el parlamentario desde que fue electo en dicho cargo solo ha sido autor o coautor de 18 leyes, es decir, mociones parlamentarias que finalmente fueron publicadas como leyes. Sin embargo, de todas estas nuevas legislaciones solo cinco están relacionadas a la seguridad.

De las leyes vinculadas con seguridad públicas, propuestas por Castro, solo dos se han aprobado durante su actual periodo. Se trata de dos leyes: una sobre el control de armas y otra sobre facultades para las policías en el control de migratorio.

Las otras tres fueron aprobadas en 2021. Una fue para modificar los requisitos para postular a la libertad condicional, otra para aumentar la pena del delito de homicidio y otra que obliga a los condenados por este último delito a haber cumplido dos tercios de la pena para poder postular a la libertad condicional.

El origen del error

El origen del error de la publicación de Castro, según pudo conocer este medio, se remonta únicamente al anuncio en redes sociales. Esto, porque en su campaña en terreno el parlamentario ha entregado flyers en los que se puede leer que el diputado es “autor de 50 proyectos de ley”.

Esa propaganda, que ha sido entregada a las personas con las que se ha fotografiado en Antofagasta, también da cuenta de algunos de los proyectos de los que es autor o coautor (patrocinante) el diputado y presidente de la Cámara.

La Tercera consultó sobre este error al presidente de la Cámara, quien reconoció que “efectivamente se trató de una imprecisión en una publicación de redes sociales, donde se confundió la referencia a proyectos de seguridad que he impulsado con leyes publicadas. Apenas lo advertimos pedí que se corrigiera y se bajara de inmediato”.

“ Lamento la confusión, porque nunca ha sido mi intención exagerar . En los flyers impresos la frase está correctamente redactada, lo que demuestra que no hubo mala fe. Lo importante es que he trabajado en numerosas iniciativas en materia de seguridad, varias de ellas aún en tramitación, y seguiré haciéndolo con la misma convicción”, agregó Castro.

Zoom a los proyectos de Castro

Lo anunciado en la propaganda física del parlamentario se acerca más a la realidad. Al revisar sus registros en la Cámara de Diputados, solo desde 2022 hasta la fecha, Castro ha presentado casi 100 proyectos de ley, de los cuales 63 están relacionados a seguridad: 27 en 2022, 17 en 2023, 14 en 2024 y cinco este año.

Sin embargo, en la mayoría de ellos figura como parte de los autores o patrocinadores de la iniciativa. En cuatro años, según el análisis que realizó este medio, el presidente de la Cámara es autor de 12 proyectos de ley de seguridad , en el resto figura como parte de los autores al ser patrocinador y concurrir con su firma.

En el caso de las iniciativas propias, se trata de proyectos que buscan ampliar el estado de excepción, modificar al Código Penal para tipificar delitos de hurto y robo de cobre, medidas de control de identidad en fronteras, autorizar el uso automático de armas de fuego por parte de las policías y aumento de pena al robo de vehículos, entre otras materias.