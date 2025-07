“Busca hablar de mí para desviar la atención”: el fuerte y polémico cara a cara entre Desbordes y Hassler por el barrio Meiggs

Un intenso intercambio de palabras tuvo esta jornada el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con la anterior autoridad de su comuna, Irací Hassler, luego de que esta mañana durante un matinal abordaran los hechos de violencia que afectan al Barrio Meiggs.

En conversación con Mucho Gusto de Mega, la exautoridad de Santiago enrostró a Desbordes la realidad de la comuna de Santiago, haciendo hincapié en las vacaciones que se ha tomado tras su llegada al municipio y también cómo -a diferencia de ella que vive en la comuna- la actual autoridad de Santiago no reside allí.

“El alcalde interpelaba que no sabe dónde yo vivo: yo vivo en la comuna de Santiago. De hecho, me sumo un ratito (en el matinal) porque estaba entre reuniones con los vecinos y vecinas, pero como vecino de Santiago” afirmó Hassler.

Y continuó: “Sin duda que me importa mucho lo que pasa en nuestra comuna. A diferencia del alcalde, quizás no le ha alcanzado mucho el tiempo entre tantas vacaciones, representaciones fuera del país, también ir hacia su comuna, en Chicureo, Colina, para realmente empezar su gestión en Santiago”.

Junto con esto, Hassler también apuntó a su gestión dentro del municipio.

“ A mí me preocupa mucho que parece que se tomó muy en serio la sugerencia de Evelyn Matthei cuando dice ‘prometan, prometan, no más’ pero después no tiene ninguna voluntad de cumplir ni ningún interés en trabajar por la comuna de Santiago”.

Alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

A esto, afirmó que en Barrio Meiggs había “un plan maestro trabajado con toda la comunidad del sector que yo espero que pueda avanzar y que sin duda los funcionarios puedan contar con las condiciones”.

Por otra parte y consultada sobre las acusaciones que ha lanzado Desbordes sobre cómo Hassler dejó un forado financiero en el municipio, la exalcaldesa se defendió negando que existiera un descuadre, y que “lamentablemente hay excusa tras excusa”.

“Busca simplemente hablar de mí para desviar la atención respecto de la gestión que él debe hoy día realizar”, apuntó. “Al igual que se demostró con Sierra Bella, que ustedes recordarán dos años y medio de la derecha hablando un montón de cosas de mí, sin embargo se demostró que no había ningún antecedente y salí sin duda libre de cargos de aquello (...) Entonces aquí se hacen muchas acusaciones falsas, pero después se demuestra que eran justamente falsas, que no correspondían y que más bien eran una operación política”.

“Lo más importante aquí es que se pueda empezar a trabajar por Santiago, que se pueda hacer una gestión por nuestra comuna, la comuna no solo donde fui alcaldesa, sino que también la comuna donde vivo”, añadió.

Frente a estas acusaciones, Desbordes fue tajante en responder que lo del forado financiero “son números, son datos objetivos, no es una cuestión discutible”.

Junto con esto acusó que desde el sector de Hassler “han hecho una campaña ordinaria, rasca” en su contra.

“Yo tomé cinco días de vacaciones teniendo -como soy funcionario público viejo- bastantes más, pero tenía que estar full trabajando (...) y ellos instalan la idea de que yo poco menos que me fui seis meses de vacaciones, mintiendo , pagando redes sociales”, acusó.

Junto con esto, también indicó que el gobierno estaba involucrado en esto.

“El partido de la señorita Hassler está pagando redes sociales, y probablemente también el gobierno mensualmente, mucha plata para mentirle a la ciudadanía”, acusó.

“Si ella hubiera tenido tan buena gestión como dice, yo no hubiera sacado 112.000 votos y ella 60.000. La ciudadanía, los vecinos que ella dice representar también, la mandaron para la casa con una patada del porte de una catedral”, añadió.

En esta línea, Desbordes recordó que presentó una querella criminal en contra de Hassler por la situación financiera de la comuna, la cual fue acogida a tramitación y ahora se debe investigar.

En respuesta a esto, Hassler se defendió diciendo que “esa querella, al igual que la de Sierra Bella, va a quedar desestimada”.

Sumado a esto, Hassler también increpó al alcalde por desconocer el plan maestro que se tenía para Barrio Meiggs, el cual “se trabajó con la Universidad Católica, con los gremios del barrio Meigs, y con el municipio de Santiago, además de la colaboración del gobierno”.

Si bien Desbordes no entró en detalles sobre ese plan maestro mencionado por Hassler, apuntó a que no bastaba.“Nos dejó la seguridad en pelota. Nos dejó con menos guardia. Nos dejó sin cámaras (...) los números son objetivos”, señaló.