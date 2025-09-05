“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

La fiscal de Ñuñoa-Providencia, Alejandra Godoy, entregó detalles de la indagatoria en contra de Hernán Marcelo Herrera Acevedo, el líder de una estafa piramidal que se autopromocionaba como “el gurú de los emprendedores”.

El sujeto vinculado al mundo hotelero fue formalizado en ausencia el pasado 11 de febrero, por delitos de estafas reiteradas.

Herrera Acevedo organizaba instancias denominadas “Café de los Emprendedores, reuniendo a víctimas a las que ofrecía diversas figuras de negocios, según la investigación del Ministerio Público.

“Les prometía la llamada libertad financiera a través de la adquisición de propiedades y las personas se endeudaban pidiendo créditos hipotecarios”, explicó la fiscal.

De acuerdo a la indagatoria, Herrera se quedaba con el dinero y seguía defraudando a personas, utilizando el esquema Ponzi o estafa piramidal para ir captando otros “inversionistas”.

“Así se fue esta persona enriqueciendo y formó un esquema en donde defraudó a 17 víctimas con sumas de $1.300 millones, pero las querellas se han ido sumando y en este minuto la cifra bordea alrededor de los $10.000 millones”, precisó la fiscal Godoy.

La persecutora explicó que se solicitó a Brasil la extradición del sujeto que fue detenido en ese país.

“Estamos a la espera de que el Estado brasileño nos entregue a esta persona para traerlo prontamente a nuestro país para poder llevarlo prontamente a juicio. Esperamos que se venga de manera voluntaria para hacer este proceso aún más expedito, puesto que sabemos que un proceso de extradición es bastante largo y él tendría que estar privado de libertad al menos durante este periodo de unos dos años que duraría en una cárcel brasileña, que sería la petición que nosotros formalmente como Estado haríamos ante las autoridades de Brasil”, indicó Godoy.

En ese sentido, señaló que se mantienen pendientes de la respuesta de las autoridades brasileñas para poder traer a esta persona “y llevarla a juicio prontamente”.

La Policía Federal de Santa Catarina informó que el sujeto chileno de 58 años fue detenido en jueves 28 de agosto en el departamento en el que residía en el barrio Jurerê Internacional de Florianópolis, una zona residencial exclusiva de calles sin rejas al norte de la ciudad.

“Fue acusado de ofrecer inversiones en la construcción y operación de complejos turísticos y hoteles en Chile , malversando los fondos recaudados”, indicó la Policía de Brasil en un comunicado sobre la detención, precisando que ras la notificación de la orden de arresto emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF), fue trasladado al sistema penitenciario, donde permanecerá a disposición de la justicia brasileña hasta su extradición.