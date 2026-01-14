SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    Además de la futura ministra de Salud, el próximo gobierno deberá completar el arribo de varios cargos al ministerio. En ese contexto, se están revisando nombres con experiencia en administraciones de Sebastián Piñera y el futuro gobierno analiza utilizar alguna de las 12 balas de plata para puestos sanitarios claves, como la dirección de Fonasa y la Superintendencia de Salud.

    Ignacia Canales 
    Ignacia Canales
    Diego Martin

    La administración de la salud chilena no se agota solo en el Minsal. Por ello, el próximo gobierno de José Antonio Kast también debe definir otras piezas claves para gestionar diversos servicios de salud el país. Con eso a la vista, la próxima titular de la cartera, May Chomali, uno de los nombre que no se ha confirmado públicamente, pero que de no mediar imprevistos formará parte del próximo gobierno, está avanzando en la conformación del grupo que la acompañará.

    En esa búsqueda la futura secretaria de Estado no solo se ha estado asesorando con figuras sanitarias de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, sino que también ve en ellas personas que podrían incorporarse a los cargos más relevantes y cercanos a su propia gestión.

    Por ejemplo, para la Subsecretaría de Salud Pública las opciones se redujeron a dos. Una de ellas es Solana Terrazas, epidemióloga y especialista en salud pública. Tiene experiencia en el sistema público y privado, pero también conoce muy bien el Minsal, donde ya ha tenido varios cargos, entre ellos la jefatura de la División de Planificación Sanitaria durante la administración de la exsubsecretaria Paula Daza.

    Diversas fuentes consultadas por La Tercera señalan que ya han tomado contacto con ella y aunque hasta ahora las conversaciones han sido de carácter técnico, su nombre aparece como una de las cartas para arribar a la mentada subsecretaría.

    El otro nombre que está sobre la mesa es el de Alejandra Pizarro, quien tuvo un rol importante en la pandemia, llegando a ser jefa de Epidemiología del Minsal de Piñera II. Durante esa época apareció en varios puntos Covid 19 al lado de las exautoridades de esa administración. Hoy trabaja en Ginebra como agregada de Salud ante la OMS. Sin embargo, su etapa en ese puesto se encuentra en su tramo final.

    La carta para la Subsecretaría de Redes Asistenciales es Héctor Fuenzalida, médico con especialidad en dermatología. Gran parte de su carrera ha estado enfocada en el cáncer y también posee trayectoria en el ministerio: durante el segundo gobierno de Piñera fue jefe de la División de Gestión de la Red Asistencial (Digera). Además, es cercano a Luis Castillo, exsubsecretario de Redes y uno de los nombres que fue sondeado para encabezar el nuevo Ministerio de Salud.

    En el mundo sanitario señalan que su eventual designación no sería inesperada dado su conocimiento de la red y su experiencia en la división. Las mismas fuentes ejemplifican con que este cargo es una de las pocas cosas que le faltaría a su curriculum.

    En general, todos estos nombres comparten un perfil similar: no son figuras públicas, aunque cuentan con trayectoria en el sistema público, el privado y dentro del propio Ministerio de Salud. Sello parecido, también, al de la futura ministra.

    Los otros cargos

    Los miembros del equipo de Kast han asegurado en diversas reuniones que también hay otros cargos que están dentro del listado que se está afinando para, incluso, utilizarlos como una de las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado, como es el superintendente de Salud y la dirección de Fonasa.

    Actualmente, ambos cargos están ocupados por figuras designadas por el Presidente Gabriel Boric. Así las cosas, una de las cartas que aparece con fuerza para reemplazar a Camilo Cid en Fonasa es Nicolás Duhalde. Fue jefe de gabinete de los exsubsecretarios de Redes Asistenciales Luis Castillo y Alberto Dougnac, y llegó incluso a desempeñarse como subsecretario subrogante. Ahora es director de Salud de la Municipalidad de Huechuraba.

    Para la Superintendencia de Salud, donde hoy ejerce Víctor Torres, el equipo está sondeando a Edgardo Riveros. El abogado fue subsecretario de los ministerios Secretaría General de Gobierno, de la Presidencia y Relaciones Exteriores y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central.

    Una de las principales dificultades, según quienes conocen su eventual nombramiento, es su militancia en la DC, factor que no genera consenso en los sectores más reticentes del futuro oficialismo.

