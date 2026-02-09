“El renovado barrio Meiggs”: reabre comercio establecido en zona intervenida tras retiro de toldos azules

Este lunes se concretó la reapertura de locales en la zona de Meiggs intervenida la semana pasada en el marco de la tercera etapa del plan de recuperación de este polo comercial capitalino.

Osvaldo Gómez, director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, entregó detalles de la reapertura e hizo una evaluación de las acciones ejecutadas.

Personal del municipio, en coordinación con Carabineros y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, retiró los toldos azules del comercio informal e instaló rejas perimetrales para controlar accesos.

947 toneladas de escombro fueron retiradas durante los trabajos de rehabilitación.

Este lunes, Gómez dio cuenta de la apertura de un acceso en Salvador San Fuentes con San Alfonso que permite el ingreso a las calles Grajales, Sazié hasta Gorbea, San Vicente y Conferencia y la apertura de locales comerciales “que estuvieron privados por mucho tiempo de exhibir sus productos, de vender regular y normalmente”.

“Este es un barrio seguro, está tranquilo, está custodiado, está enrejado. Y lo que buscamos hoy en día es entregar esa sensación a las personas que nos visitan. Al reiterar este llamado, por favor, vengan a hacer sus compras. Con total tranquilidad. Este es el renovado barrio Meiggs”, aseguró.

No hay controles de identidad para el ingreso y se mantiene la apertura de todas las puertas que estuvieron durante la primera y segunda etapa, hasta Salvador Sanfuentes, sumado los ingresos por Exposición y Bascuñán Guerrero por calle Sazié.

El funcionario municipal hizo hincapié en que en el barrio pueden ejercer actividades comerciales todas aquellas personas que cuenten con permiso y patente.

“Tenemos vendedores ambulantes que se encuentran autorizados a través de un permiso precario que ha sido otorgado por el municipio con anterioridad. Esas personas pueden trabajar con total normalidad, cumpliendo con las obligaciones. El problema es con aquellos comerciantes ilegales”, recalcó.

En esa línea, explicó que la intervención debió ejecutarse porque “se tomaron el espacio público bandas criminales que consideraron que podían arrendar la calle a las personas que ejercían el comercio ilegal”.

“Las personas que consideraron por años que en la calle se podía hacer lo que quisieran, que podían incumplir las normas, que podían trabajar sin permiso, sin patente, sin autorización, sin nada, con la venta inclusive de artículos en muchas oportunidades ilegales, fueron entendiendo y comprendiendo que la búsqueda es un Santiago más seguro, limpio y ordenado. Eso es lo que estamos propiciando hoy día”, afirmó Gómez.