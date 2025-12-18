SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    La indagatoria secreta es instruida por la ministra María Cristina Gajardo quien ha sido dura en sus determinaciones. Los hechos que se indagan tocan a tres funcionarios del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) que ya fueron suspendidos y tienen alcances que llegan hasta República Dominicana y otros países.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    María Catalina Batarce
    04 Mayo 2022 Fachada Palacio de Tribunales de Justicia, Corte Suprema, Poder Judicial. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Hace un par de meses que en el Poder Judicial se abrió un grave sumario reservado que incomoda a algunos funcionarios al interior de la magistratura.

    La decisión la tomó el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) luego de recibir una denuncia. Esta instancia está integrada por el presidente del máximo tribunal Ricardo Blanco y los supremos titulares Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo. Como ministros suplentes están Leopoldo Llanos y Andrea Muñoz.

    Fuentes judiciales comentan que cuando el consejo recibió la denuncia y tomó conocimiento de eventuales irregularidades cometidas al interior de la CAPJ, ordenó a la ministra Gajardo que asumiera como la instructora de la indagatoria.

    Según pudo recabar La Tercera, el sumario indaga eventuales hechos vinculados a faltas a la probidad funcionaria. La sospecha es que existirían algunos funcionarios de la CAPJ que ocuparon su posición para asumir negocios paralelos aprovechando el conocimiento adquirido en el ente que administra todo el Poder Judicial.

    La suprema María Cristina Gajardo.

    Quienes han sabido de esto comentan que la indagatoria afecta al Departamento de Desarrollo Instituciona (DDI). Específicamente al jefe Mario Lara, el subjefe Esteban Paiva y al funcionario de esa misma área Pablo Cabezas. Este departamento corresponde al brazo técnico de la CAPJ y es el que evalúa los requerimientos de los tribunales para asegurar su funcionamiento.

    Lara, dentro de sus proyectos en el DDI, tiene a su cargo la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. El problema sería que Lara, a su vez, asumió funciones similares con el Poder Judicial de República Domincana y otros países. Algo que, según fuentes judiciales, él ha negado.

    Los indicios apuntan a que Lara y los otros funcionarios, con financiamiento de la CAPJ, desarrollaban aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y el uso que se le puede dar en la judicatura. Este mismo conocimiento luego era ofrecido como un servicio a otros países.

    La mano de Gajardo

    Este medio consultó a la ministra Gajardo, quien se limitó a confirmar que está indagando dos denuncias por faltas a la probidad funcionaria. Una fue recibida el 20 de octubre y la segunda se recepcionó a principios de diciembre. Luego de la primera denuncia, el consejo la designó como instructora del sumario. Semanas más tarde, el 4 de diciembre, Gajardo optó por agrupar el asunto debido a que se trata de hechos similares.

    Dada la gravedad de los hechos, el 9 de diciembre la ministra Gajardo suspendió a los tres funcionarios por un plazo de dos meses.

    El sumario ha tenido ocupada a la ministra. De hecho tanto el miércoles como durante esta jornada la magistrada no ha integrado la Segunda Sala de la Suprema. Esto debido a que se encuentra en comisión de servicio para que realice diligencias.

    Su plan es agotar las diligencias cuanto antes para cerrar la indagatoria la próxima semana. Luego de eso vendría la formulación de cargos y posteriormente la posibilidad de descargos y apelaciones respectivas por parte de los sumariados.

    Fuentes cercanas a la ministra, además, sostienen que Gajardo está decidida a llegar hasta el fondo de las denuncias. Por lo mismo ha puesto máxima diligencia en esta labor investigativa. Quienes la conocen comentan que el encargo que le dio el Consejo Superior de la CAPJ lo ha asumido con la mayor celeridad posible porque quiere transmitir que el sumario se lo toma en serio porque considera que los hechos son graves.

    La existencia de este sumario no es una sorpresa al interior de la magistratura. De hecho a junio de este año, la CAPJ tenía más de 20 investigaciones administrativas abiertas por distintos hechos.

    De hecho hace dos años el escándalo de la fallida compra de autos lexus por $1.300 millones remeció fuertemente a la Corte Suprema. Tanto así que se abrió un sumario, instruido por la ministra Melo, en el que se indagó la responsabilidad administrativa del exdirector de la CAPJ Ricardo Guzmán y el exsubdirector Zvonimir Koporcic. Ambos directivos fueron suspendidos de sus cargos y luego, meses después, el pleno los destituyó por pérdida de confianza.

    El escándalo de los autos lexus implicó una revisión en los mecanismos de compra de la CAPJ. Luego de ese episodio Blanco fue duro en exigir una reestructuración del sistema y por esa razón se redujeron drásticamente las compras por trato directo. Además la intervención de Blanco significó que se empezaran a privilegiar las licitaciones públicas a través la plataforma Mercado Público. Junto con eso también se abrió un canal de denuncias abierto para todo el Poder Judicial.

    Desde la destitución de la primera línea de la CAPJ, que la entidad sigue comandada por directivos interinos. Así, a la fecha, la directora interina es Andreina Olmos y el subdirector interino es Álex Saravia.

    Más sobre:Poder JudicialCAPJSumarioCorte SupremaMaría Cristina Gajardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”
    Chile

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar