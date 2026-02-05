Elizalde detalla los factores que explicarían la demora en la entrega de viviendas de emergencia en el sur
El titular de Interior aseguró que el levantamiento de información en el sur “ha sido más rápido” que en otras emergencias, aunque abordó el mea culpa del Presidente Boric y detalló las causas de la lentitud en el proceso.
Hasta la comuna de Penco, en la Región de Biobío llegó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para inspeccionar los avances en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la localidad de Lirquén en enero pasado.
Previamente, el Presidente Gabriel Boric, reconoció en un punto de prensa que existía “un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia", atribuyendo el nudo a “múltiples factores”.
En ese escenario, el ministro detalló que la demora responde a indicadores como la falta de información. “Hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”.
Por otra parte, destacó que “la fabricación de las viviendas para su instalación” es un proceso que evidentemente toma su tiempo.
A eso sumó la calidad de los terrenos. “Hay terrenos donde se quemaron casas que no presentan las condiciones para la instalación de viviendas de emergencia. Vi dos ejemplos que son evidentes, pero hay más. Uno es que estaban en una ladera o un cerro, y otro, los departamentos que se quemaron”.
En su mea culpa, Boric aseguró que se le exigió al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”.
Al respecto, Elizalde afirmó que Senapred ya estaría “trabajando en la ampliación de proveedores para dar cuenta de la necesidad que tenemos en este momento".
“Y algo que conversamos con el alcalde es que, podríamos decir, el encargo para la construcción se realiza con la mayor celeridad para que las casas vayan llegando conforme a los tiempos establecidos", indicó.
Con ello, recordó que el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, proyectó que al 21 de julio se tendrían todas las viviendas de emergencia instaladas, Al respecto, Elizalde aseguró que “mucho antes de eso vamos a tener desplegado todo lo que es la habitabilidad transitoria”.
El ministro también destacó que el levantamiento de información ha sido rápido. “Si uno compara con situaciones de emergencia en años anteriores, la instalación y el levantamiento de información ha sido más rápido, pero eso no obsta que hay que trabajar incluso con mayor celeridad, dado el desafío que estamos enfrentando".
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.