Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, descartó que exista un riesgo de que Chile pierda su status dentro del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver). Sin embargo, advirtió que hay asuntos operativos para mantener la confianza mutua.

En conversación con La Tercera, el diplomático aseguró que “no hay razones para sacar a Chile del programa”, destacando que no existe una amenaza inmediata que modifique ese estado.

“Como esta es un área de mi expertise puedo decirle personalmente que tienen un amigo en ese tema, aunque hay asuntos que deben ser mejorados", subrayó, al mismo tiempo que reconoció que el intercambio de información está operando “muy bien”.

Por otro lado, Judd señaló que existen aspectos a mejorar como el nivel de personas que permanecen más tiempo del establecido (conocido como sobrepermanencia), son un tema a mejorar.

Cabe recalcar que, durante el año pasado, Chile presentó tres problemas principales respecto al uso de este beneficio. Una de ellas, era la sobrepermanencia, ciudadanos que ingresan como turistas pero se quedan en el país más allá de los 90 días permitidos por el programa.

Los otros dos puntos fueron su “uso delictual”, por parte de bandas organizadas que viajaban a Estados Unidos con el fin de cometer robos en domicilios. Por último, personas que utilizaron la Waiver para entrar a EE.UU con la intención de trabajar o residir de forma permanente.

“ Si alguien de Chile quiere visitar Estados Unidos tiene que comprometerse a regresar en un periodo de tiempo determinado ”, indicó el embajador respecto a la sobrepermanencia.

La declaración del diplomático ocurre tras las tensiones políticas entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración liderada por Donald Trump. Esto, junto a la pronta administración, encargada por el presidente electo José Antonio Kast.

Al respecto, el embajador estadounidense, afirmó que “ estoy entusiasmado con el futuro gobierno y ya estamos trabajando con ellos".

Judd sostuvo que, con la futura administración presidencial tienen un objetivo en común y que resultará “fácil” trabajar con ellos en temas que los unen.