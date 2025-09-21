Emiten alerta por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió durante la madrugada de este domingo una alerta por tormentas eléctricas que afecta a la Región Metropolitana,

El organismo detalló que el fenómeno, que responde a un escenario de inestabilidad post frontal, se desarrollará principalmente en sectores del valle y la precordillera, con la posibilidad de que se registren además fuertes rachas de viento localizadas.

En ese sentido, la alerta se mantendrá vigente hasta el término de la mañana del domingo.

Asimismo, la DMC actualizó un aviso por “probables tormentas eléctricas” que se extiende a la cordillera de la Región Metropolitana y a distintas zonas de O’Higgins y del Maule, incluyendo la cordillera de la Costa, valles, precordillera y cordillera.