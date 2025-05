“En democracia no hay espacio para este tipo de situaciones”: Gajardo rechaza imagen de muñecos colgados de Kast y Kaiser

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó esta jornada la polémica imagen que fue divulgada a través de la cuenta de Instagram de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) de Santiago, en la cual se ven dos muñecos con fotografías de los rostros de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser eran colgados de los tobillos.

Ambos muñecos portaban un brazalete con esvásticas nazis y emulaban los cadáveres del líder fascista Benito Mussolini y sus adherentes, que fueron colgados en una plaza pública de Milán tras ser fusilados el 28 de abril de 1945.

Consultado al respecto en entrevista con Tele13 Radio, el secretario de Estado expresó su repudio frente a estos hechos, afirmando tajante que “en democracia no hay espacio para este tipo de situaciones”.

“Me parece lamentable, y en eso quiero ser bien claro: creo que todos tenemos que condenar esta publicación”, sostuvo.

Esto, afirmó, es una manifestación de violencia política, y para eso no hay espacio en una democracia.

“La violencia política, incluso aunque sea de esta manera, y por sobre todo, el no reconocimiento del otro como un adversario político, no un enemigo, sino que como un adversario, con el que incluso tenemos que conversar, dialogar, discutir en el Congreso Nacional, en distintos espacios, con el que tenemos que tratar de llegar a acuerdos amplios, sobre todo en políticas de Estado, con el que tenemos que construir un país, es clave para que construyamos una democracia sana ”, apuntó.