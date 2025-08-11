En el Día de la Niñez: asesinan a disparos a menor de 15 años al interior de un taxi en Melipilla

La noche de este domingo 10 de agosto, un grave hecho de violencia se registró en la comuna de Melipilla, zona sur de la Región Metropolitana, episodio que terminó con un adolescente fallecido.

Fue en cercanías de la intersección de las calles Gabriel García con Educadoras Hermanas Marambio, donde un menor de edad, de 15 años, que viajaba como pasajero en un taxi, fue asesinado tras recibir múltiples disparos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido por un proyectil balístico.

Según informó el fiscal de la Unidad ECOH, Jorge Cáceres, el ataque se produjo a pocos metros de que el pasajero abordara el vehículo, luego de solicitar el servicio.

De acuerdo con el relato del persecutor, un sujeto aún no identificado interceptó el taxi y efectuó entre siete y ocho disparos contra el automóvil.

“El pasajero ya estaba al interior del taxi. Luego de pocos metros que aborda el vehículo aparece una persona, que con un arma de fuego dispara en contra del automóvil, causando lamentablemente la muerte del menor de edad”, señaló Cáceres.

El conductor herido, cuya lesión no reviste riesgo vital, se trasladó por sus propios medios al Hospital San José de Melipilla, llevando consigo al menor, quien llegó al recinto ya fallecido debido a múltiples heridas en su cuerpo.

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI trabaja tanto en el hospital como en el sitio del suceso para levantar evidencias y analizar el automóvil atacado.

“Se está trabajando con el análisis de evidencia que se puede encontrar en relación al taxi y posteriormente se va a levantar la evidencia balística que está en el lugar”, precisó el fiscal.

A raíz de este crimen, no se ha informado aún sobre posibles detenidos o hipótesis claras respecto al móvil del ataque al menor de edad en el Día de la Niñez.