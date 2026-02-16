Alcalde Desbordes defiende obras en el paseo Bandera en medio de críticas de arquitectos

A inicios de febrero, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dieron el vamos a las obras que permitirán el retorno del transporte público al paseo Bandera, en pleno centro de la capital. Sin embargo, los trabajos de remodelación no han estado exentos de críticas, puesto que algunos especialistas acusan un “retroceso” en el espacio urbano, al permitir el acceso de vehículos en un sector que estaba completamente destinado para el tránsito peatonal.

Las críticas vinieron de parte de más de cien arquitectos, entre ellos Pablo Allard, decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), quien en una columna de La Tercera sostuvo que “al centro de Santiago le sobra oferta de transporte público. Según datos del MTT, más del 80% de los desplazamientos diarios hacia la comuna se realizan por medios distintos al transporte público motorizado. Reabrir un tramo de menos de 400 metros para unos pocos buses no resuelve la congestión estructural ni mejora la accesibilidad”.

Allard y más de 100 profesionales publicaron además una carta en El Mercurio, titulada “Salvemos Bandera”, donde expresan que Santiago “se encuentra en una encrucijada”.

“El fondo es qué tipo de centro queremos y la estrategia para recuperarlo: uno en el que primen los espacios públicos verdes y convocantes, lugares de estar y circulaciones peatonales, galerías y bulevares, fomentando el equipamiento comercial, de trabajo y residencial; o un lugar en que el peatón sea recluido a estrechas veredas para priorizar el paso de buses y vehículos”, indican en el texto.

Gustavo Pineda

A eso sumaron que “reconvertir Bandera en calle para micros constituye un retroceso en todos los aspectos posibles: se pierde la oportunidad de recuperar este espacio único para conectar a las personas con el sur de la Alameda, generando un desincentivo a la inversión privada“.

Asimismo, indicaron que “la promesa de que los buses y las personas convivirán en este espacio es inviable, simplemente porque no caben: el ancho de la calle hace imposible que alguien se sienta seguro tomando un café a centímetros de un bus de 25 toneladas, aunque sea eléctrico ”. Con ello, llamaron a las autoridades “a pensar con mirada de futuro”.

Gustavo Pineda

Consultado sobre estas críticas, el alcalde Desbordes aseguró a La Tercera que el paseo Bandera desde sus orígenes nunca fue pensado como un paseo peatonal, sino que, más bien, las modificaciones que permitieron ese espacio urbano responden a una iniciativa “muy correcta” -expresó- del exalcalde Felipe Alessandri, en el marco de las obras de la Línea 3 de Metro.

Precisamente, en 2013 la entonces deteriorada calle Bandera cerró sus accesos debido a la construcción de la Línea 3 del Metro. Las obras duraron cerca de cuatro años y en diciembre de 2017 la calle volvió a ser habilitada, pero esta vez con una renovada imagen, llena de colores y obras de arte, y pensada como un paseo peatonal.

Paseo Bandera ok la-tercera

Ocho años después se tomó la determinación de modificar la calle y otorgar un espacio exclusivo al tránsito de buses del sistema Red, con dirección al norte. Estas modificaciones incluyen además aceras de más de tres metros en cada vía y un sector para el comercio.

Para ello, se establecieron plazos de construcción. Los trabajos están a cargo de la empresa Bitumix S.A. y se realizarán en dos tramos: el primero, entre Alonso de Ovalle y Catedral, y el segundo entre Catedral y General Mackenna, éste último tenía agendado su inicio precisamente para este lunes 16 de febrero.

En total, las obras se extenderán por 140 días, por lo que debería habilitarse el tránsito para buses del sistema Red en el segundo semestre de este 2026.

En ese contexto, Desbordes defendió las obras asegurando que dado el deterioro en que se encontraba el paseo Bandera, “había dos posibilidades, volver atrás y cumplir el objetivo original, y por lo tanto volver al uso normal de la vía para la que fue diseñada (…) o lo que estamos haciendo nosotros, que es una mixtura en donde tres cuartos de la ruta de la vía siguen destinadas al peatón, y solo un cuarto, un 25%, 3,5 metros, van a ser destinadas al transporte público".

En ese sentido, instó a los arquitectos a mostrar “antecedentes técnicos” que respalden su malestar. “Yo invitaría a los arquitectos que tienen todo el derecho a opinar, a que nos muestren con algún estudio que respalde lo que están señalando en su carta“.

Asimismo solicitó a los “destacados arquitectos que firman a que vayan a conversar con los comerciantes de San Diego, entre Tarapacá y la Alameda, y pregunten y consulten cuáles han sido las consecuencias de este paseo peatonal en esa zona”. Desbordes aseguró que para los comerciantes, el paseo peatonal ha significado un "desastre en las ventas“.

Con ello, defendió que junto al Serviu han diseñado “un proyecto bastante amplio y detractores puede haber y es legítimo , pero lo único que le pediría, si alguien firma además como decano, es que me muestre qué estudio respalda lo que está señalando”.

“Nosotros al menos estamos trabajando, pensando en el Santiago de los próximos 50 años, mirando ejemplos internacionales en capitales europeas en donde funciona perfecto y trabajando para que este boulevard abierto (…) esté a la altura del siglo XXI, nada más y nada menos que eso", aseveró.