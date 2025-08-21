En medio de sistema frontal: más de 25 mil clientes se encuentran con corte de luz en la Región Metropolitana

Fuertes ráfagas de viento se han registrado en la Región Metropolitana, producto del sistema frontal que afecta desde las últimas horas a la zona central del país.

En consecuencia, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha reportado que hasta las 15.00 horas 25.352 clientes se mantenían sin suministro eléctrico en la capital.

En detalle, la comuna más afectada es Padre Hurtado, donde 5.619 clientes están con la luz cortada; le sigue Renca, con 3.325 casos, y más abajo está Melipilla, con 2.187 clientes sin el servicio.

Los cortes de suministro han ido en aumento desde esta mañana. Según la SEC, a las 11.00 horas 38.820 clientes en el país se mantenían sin suministro.

Al mediodía la cifra aumentó a 54.104 casos, y a las 15.00 horas el registro marcaba 65.028 casos en todo Chile. Eso sí, estos casos no obedecen necesariamente a los vientos generados por el sistema frontal.

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones informaron que solicitaron a las empresas de telecomunicaciones “activar planes de resguardo y contingencia ante el evento meteorológico que afectará a varias regiones del país”.