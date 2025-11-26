BLACK SALE $990
    Nacional

    Encapuchados prenden barricadas y se enfrentan a piedrazos con carabineros tras desalojo de feria navideña ilegal en Peñalolén

     
    Imagen: captura de pantalla.

    Fuertes enfrentamientos entre sujetos encapuchados y personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se registraron la noche de este martes en la comuna de Peñalolén, luego de que personal de seguridad municipal realizara un operativo para desmantelar una feria navideña clandestina emplazada en calle Departamental.

    Los inspectores municipales, en conjunto con funcionarios de la policía uniformada, llegaron hasta el lugar -entre las calles Macul y Tobalaba-, donde más de un centenar de toldos azules fueron instalados por comerciantes ilegales.

    El personal procedió a desalojar algunos puestos de venta, lo que generó la ira de los comerciantes ilegales y de la población del sector. Esto, derivó en que un grupo de sujetos comenzara a lanzar piedras contra los funcionarios, quienes debieron replegarse.

    Lo anterior, motivó el arribó de personal COP, el cual intentó dispersar a la turba con carros lanzagua y lanzagases, en un enfrentamiento que se extendió por al menos dos horas en el sector.

    En la zona, los manifestantes prendieron barricadas incendiarias, lanzaron fuegos de artificio y se enfrentaron con elementos contundentes a la fuerza policial.

    Hasta el momento, se desconoce si existen lesionados o detenidos producto de los incidentes, los que generaron la interrupción del tránsito en ambas calzadas de Departamental.

    Cabe mencionar que la feria ya había sido intervenida este mes en una ocasión anterior, en la que se detuvo a un sujeto por venta de drogas.

    La feria ya había sido intervenida durante noviembre.
