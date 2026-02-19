SUSCRÍBETE
    Nacional

    Encuentran cuerpo enterrado bajo una casa en Estación Central: habría sido víctima de “Los Mapaches” del Tren de Aragua

    De acuerdo a lo que detallaron desde la PDI, la víctima se encontraba desaparecida desde octubre de 2025.

    Un cuerpo que se encontraba enterrado bajo la losa de una casa fue encontrado durante la noche del miércoles en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información entregada por la PDI, tras una investigación llevada a cabo por la Brigada Antisecuestros y la Fiscalía Regional Oriente, es que se logró dar con el cuerpo, que correspondería a un ciudadano extranjero que se encontraba desaparecido desde octubre de 2025.

    Según explicó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros, “se logró identificar un domicilio, un inmueble en la comuna de Estación Central, como un lugar de interés criminalístico respecto a la búsqueda de una persona que estaba denunciada su desaparición, y que conforme a esta investigación, los antecedentes indican que había sido víctima de un secuestro“.

    De acuerdo a lo que detalló el subprefecto, el cuerpo, que fue encontrado al interior de una maleta, se encontraba enterrado bajo la losa en una de las habitaciones del domicilio a un metro y cincuenta centímetros de profundidad.

    “El domicilio al cual accedimos, como resultado de la orden judicial otorgada por el Tribunal de Garantía, para hacer el registro y la excavación en ese lugar, se trata de un domicilio asociado a una facción del Tren de Aragua ya investigada por esta brigada correspondiente a los Mapaches”, agregó.

    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal y actualmente se está a la espera de la confirmación de su identidad, así como de la data exacta de su muerte.

    “Probablemente esta persona fue citado a ese lugar y posteriormente mantenido en cautiverio hasta posteriormente darle muerte”, añadió el subprefecto sobre como habrían ocurrido los hechos, enfatizando que “esta víctima estaba relacionada a estos sujetos. Eso nos permite presumir, con la evidencia que tenemos hasta el momento, que se trataría de esta organización la que está detrás de este secuestro con homicidio”.

    Respecto a la agrupación de Los Mapaches, el subprefecto explicó que corresponde a una facción del Tren de Aragua, la cual operaba en Estación Central y otras comunas y que a raíz de diversas investigaciones se encuentra desbaratada.

    “Muchos de ellos ya se encuentran en prisión preventiva”, explicó agregando que “se trata de una organización criminal multidelito, como lo es el Tren de Aragua, por ende, hay muchas investigaciones que aún están en curso. Por eso es tan importante el proceso de cruza de información con las distintas investigaciones previas”.

    Por su parte, el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente Omar Mérida explicó el procedimiento que se desarrolló durante la madrugada.

    “Se llevó a efecto una diligencia de registro en un domicilio de la comuna de Estación Central, en el contexto de una investigación dirigida por esta Fiscalía para buscar el paradero de un joven venezolano residente en Chile, cuya desaparición había sido denunciada por su familia”, detalló.

    El fiscal indicó que en la diligencia que concretó personal especializado de la PDI se encontró enterrado bajo cemento, en una de las habitaciones del cité intervenido, el cuerpo de una persona “cuyas características coinciden con el joven desaparecido”.

    “En este minuto, la Brigada de Investigaciones Policiales desarrolla una serie de diligencias con el propósito de completar la identificación de la persona y detener a los autores de su muerte”, señaló.

    Los Mapaches

