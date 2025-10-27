CEP: delincuencia sigue siendo el problema al que el gobierno debería prestar mayor atención

El Centro de Estudios Públicos (CEP) compartió los resultados de su última encuesta realizada entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre 2025, donde, entre otras preguntas, se le pidió a los participantes que destacaran los tres problemas del país a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar: en primer lugar se ubicó la delincuencia , los asaltos y los robos (61%) .

Este factor como principal preocupación coincide con la percepción demostrada en las últimas dos encuestas CEP, efectuadas entre marzo y abril de 2025 y mayo y junio del mismo año.

Como segunda preocupación, los encuestados destacaron -nuevamente- la salud (38%). Ese ítem representa una leve baja respecto a la medición anterior, cuyo guarismo llegó a 40%.

Los participantes identificaron como tercer problema el empleo, factor que representa un “aumento significativo” respecto a la última encuesta. En esta oportunidad, el ítem marca un 26% de preocupación, lejos del 17% (mayo-junio) y 16% (marzo-abril) de las últimas mediciones.

Más abajo, los encuestados identificaron la educación (23%) como una de las principales preocupaciones, medición que representa una baja (25% en mayo-junio y 27% en marzo-abril) respecto a las mediciones anteriores.

Cabe destacar que el estudio fue aplicado en terreno a 1.217 personas, mayores de 18 años, en 100 comunas del país.