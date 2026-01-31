SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuesta Descifra: un tercio de los chilenos no saldrá de vacaciones en el verano

    De acuerdo al sondeo, la principal razón para no tomar vacaciones se debe a que no cuentan con los recursos económicos suficientes. Eso sí, un porcentaje importante lo hará en otra fecha. Por otro lado, el 61% reconoció que siente temor de ser víctima de alguna estafa al momento del arriendo de alguna propiedad, hotel o camping. Entre quienes respondieron la encuesta, el 50% se tomará vacaciones en los próximos días.

    Por 
    Diego Quivira

    Seis de cada 10 chilenos (61%) teme ser estafado en el proceso de arriendo en el marco de las vacaciones de verano, ya sea en viviendas, hoteles o campings. Así lo sostiene una encuesta de Descifra -una alianza entre Copesa y Artool- que indagó en diversas dimensiones sobre cómo los chilenos pasarán los días de calor en febrero. Entre quienes participaron del estudio, un 19% ya se tomó vacaciones, mientras que un 50% lo hará en los próximos días. El tercio restante (31%) se decantó por permanecer en sus hogares este enero y febrero, porcentajes muy similares al mismo sondeo realizado en la temporada estival 2025.

    Para esta encuesta de Descifra se realizaron 22 preguntas cerradas a 610 hombres y mujeres residentes del país, mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD. El sondeo analizó los presupuestos de los veraneantes, sus destinos y su compañía, además de las actividades estivales de quienes no saldrán de sus casas. Además de las estafas, otro temor a considerar, aunque a una menor escala, son los incendios forestales. Para el 26% ese factor incidió en la elección de su lugar de veraneo, mientras que el 74% respondió lo contrario.

    Entre quienes se tomaron o se tomarán vacaciones, un 62% dijo que financiará su descanso con ahorros. La segunda opción de financiamiento más común es ahorro más crédito, con 21% de las preferencias. Un 9% afirmó que sus días libres serán financiados por un tercero, y un 8% optará por endeudarse.

    En comparación con 2025, el presupuesto de la mayor parte de los encuestados se mantuvo (50%). En ese punto se detectó un aumento en comparación a 2025, cuando un 36% de los chilenos afirmó que el dinero que tenía presupuestado gastar no aumentó ni disminuyó respecto del año anterior. Por otra parte, el 27% de las personas dijo que su presupuesto aumentó esta temporada, y el 23% reconoció que disminuyó.

    En la parte más social, la familia sigue siendo la principal compañía de los veraneantes (63%), en tanto que salir con la pareja quedó en segundo lugar (23%), salir solo en el tercero (6%) y las salidas con amigos quedaron relegadas al último puesto (5%).

    El alojamiento mayoritario de las vacaciones es una casa o un departamento arrendado (31%), opción que registró un alza en comparación al año pasado, cuando obtuvo 24% de las preferencias. En empate quedó alojar en la residencia de un amigo o de un familiar y reservar un hotel o un hostal (22%), aunque el año pasado lideró entre las opciones (32%). Alojar en casa o departamento propio recibió el 12% de las preferencias, un resultado similar a quienes afirmaron que acamparán este verano (11%).

    Bahia Inglesa, Región de Atacama la-tercera

    Menos días de vacaciones

    La opción principal de los chilenos para las vacaciones es arrendar. Para este propósito, utilizar una aplicación o una plataforma es la alternativa prioritaria (53%), aunque no se distancia de la forma tradicional: el trato directo (47%), cifras que incluyen a los campistas.

    El principal desembolso de quienes van a reservar un espacio será el alojamiento (60%), afirman los encuestados. En la medición anterior ese porcentaje fue de 47%. El segundo gran gasto será el transporte, con un 52%. Luego comprar víveres (35%) y costear las actividades recreativas (28%).

    Esta temporada, el principal objetivo de los veraneantes es “desconexión y descanso” (58%), una respuesta que duplica las preferencias de quienes afirman que “conocer y descubrir” es su meta primaria (23%), en tanto que “conectar con familia y amigos” se ubica en tercer puesto (16%).

    En 2025, la media de días de descanso fue de 17. Este verano, las vacaciones de los encuestados se redujeron a 12 días, lo que marca una diferencia de 29,4%.

    El principal destino de los chilenos para estas vacaciones es su propio país (77%). A la vez que un 16% de los encuestados afirma que saldrá de Chile durante la temporada estival. En esta disyuntiva, un 7% se mantiene indeciso en sus planes.

    Al tomar en consideración el destino principal de los chilenos, tiene sentido que la opción predilecta de desplazamiento sea el vehículo propio (51%). El viaje en bus toma el segundo puesto en este eje (21%), aunque el avión lo sigue de cerca (19%). Este último medio de transporte registró una disminución de 5% respecto de la temporada anterior.

    En cuanto a los meses de vacaciones preferidos, febrero percibió la mayoría de las preferencias (48%), lo que se condice con la cantidad de personas que aún no sale de vacaciones mencionada previamente (50%). Luego, “entre enero y febrero” recibió un 18% de las inclinaciones, y enero percibió un 16%. La temporada con la menor preferencia fue marzo en adelante (11%), sin considerar los que ya salieron en diciembre (6%).

    En su mayoría, los encuestados afirmaron que su destino de vacaciones suele cambiar en ocasiones (54%), los que siempre veranean en lugares distintos conformaron el 30%, y quienes acuden al mismo lugar en temporada estival percibieron un 13%.

    De acuerdo con Descifra, la actividad favorita en los días fuera de casa es “hacer excursiones y/o visitar alrededores” (58%). Luego, la siesta y el reposo se ubican en las preferencias, con un 13%, mientras que “comer y/o bailar” percibió un 11%; la lectura, las películas y series, un 10%, y hacer deporte, un 8%.

    En cuanto a dejar el hogar solo, a la mayoría de los chilenos les preocupa poco (36%), a un 33% le preocupa bastante, y a un 18% le preocupa mucho. Solo 13% de los encuestados afirmó que salió o saldrá sin estar pensando en el estado de su residencia. En tanto que la principal medida de protección es encargar su cuidado a familiares, amigos o vecinos (67%) y en segundo puesto un sistema de seguridad como alarmas o cámaras (19%).

    Playa El Canelo, comuna de Algarrobo.

    Los que no van a salir

    Del tercio de personas que se saltarán las vacaciones, el principal motivo es no contar con los recursos económicos (50%), una alternativa que registró un aumento en comparación al año pasado, cuando percibió un 43%. La segunda razón de los encuestados es que dejarán los días libres para otro momento del año (29%). Y en tercer lugar, que no tienen vacaciones disponibles en su trabajo (10%).

    Aún así, un 71% de los que no saldrán de vacaciones afirma que realizará otras actividades en el lugar en que reside. Leer, ver series y películas se posiciona como la opción predilecta (27%), seguido de descansar en el hogar (20%), ir a una plaza, parque o piscina (18%) y salir a comer o cocinar algo (16%).

    Los que no van a vacacionar este verano afirman que su día favorito para salir es el sábado (53%), cuando salen de vacaciones van con su familia (52%) y se suelen alojar en su propia casa o un departamento (28%).

    Parque Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén

    Ficha técnica

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 22 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Seis minutos en promedio.

    Fecha de ejecución: 27 al 29 de enero.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 610 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 4,0% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:SondeoLT SábadoVeranoDescifraChilePlayasSantiagoVacacionesActividades veranoVacaciones 2026Vacaciones veranoEncuesta Descifra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    3.
    ProCultura: detienen a Alberto Larraín tras orden de tribunal por arista ligada al GORE RM

    ProCultura: detienen a Alberto Larraín tras orden de tribunal por arista ligada al GORE RM

    4.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    5.
    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia
    Chile

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
    Negocios

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas
    Tendencias

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin
    Mundo

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos