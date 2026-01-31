Encuesta Descifra: un tercio de los chilenos no saldrá de vacaciones en el verano

Seis de cada 10 chilenos (61%) teme ser estafado en el proceso de arriendo en el marco de las vacaciones de verano, ya sea en viviendas, hoteles o campings. Así lo sostiene una encuesta de Descifra -una alianza entre Copesa y Artool- que indagó en diversas dimensiones sobre cómo los chilenos pasarán los días de calor en febrero. Entre quienes participaron del estudio, un 19% ya se tomó vacaciones, mientras que un 50% lo hará en los próximos días. El tercio restante (31%) se decantó por permanecer en sus hogares este enero y febrero, porcentajes muy similares al mismo sondeo realizado en la temporada estival 2025.

Para esta encuesta de Descifra se realizaron 22 preguntas cerradas a 610 hombres y mujeres residentes del país, mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD. El sondeo analizó los presupuestos de los veraneantes, sus destinos y su compañía, además de las actividades estivales de quienes no saldrán de sus casas. Además de las estafas, otro temor a considerar, aunque a una menor escala, son los incendios forestales. Para el 26% ese factor incidió en la elección de su lugar de veraneo, mientras que el 74% respondió lo contrario.

Entre quienes se tomaron o se tomarán vacaciones, un 62% dijo que financiará su descanso con ahorros. La segunda opción de financiamiento más común es ahorro más crédito, con 21% de las preferencias. Un 9% afirmó que sus días libres serán financiados por un tercero, y un 8% optará por endeudarse.

En comparación con 2025, el presupuesto de la mayor parte de los encuestados se mantuvo (50%). En ese punto se detectó un aumento en comparación a 2025, cuando un 36% de los chilenos afirmó que el dinero que tenía presupuestado gastar no aumentó ni disminuyó respecto del año anterior. Por otra parte, el 27% de las personas dijo que su presupuesto aumentó esta temporada, y el 23% reconoció que disminuyó.

En la parte más social, la familia sigue siendo la principal compañía de los veraneantes (63%), en tanto que salir con la pareja quedó en segundo lugar (23%), salir solo en el tercero (6%) y las salidas con amigos quedaron relegadas al último puesto (5%).

El alojamiento mayoritario de las vacaciones es una casa o un departamento arrendado (31%), opción que registró un alza en comparación al año pasado, cuando obtuvo 24% de las preferencias. En empate quedó alojar en la residencia de un amigo o de un familiar y reservar un hotel o un hostal (22%), aunque el año pasado lideró entre las opciones (32%). Alojar en casa o departamento propio recibió el 12% de las preferencias, un resultado similar a quienes afirmaron que acamparán este verano (11%).

Bahia Inglesa, Región de Atacama la-tercera

Menos días de vacaciones

La opción principal de los chilenos para las vacaciones es arrendar. Para este propósito, utilizar una aplicación o una plataforma es la alternativa prioritaria (53%), aunque no se distancia de la forma tradicional: el trato directo (47%), cifras que incluyen a los campistas.

El principal desembolso de quienes van a reservar un espacio será el alojamiento (60%), afirman los encuestados. En la medición anterior ese porcentaje fue de 47%. El segundo gran gasto será el transporte, con un 52%. Luego comprar víveres (35%) y costear las actividades recreativas (28%).

Esta temporada, el principal objetivo de los veraneantes es “desconexión y descanso” (58%), una respuesta que duplica las preferencias de quienes afirman que “conocer y descubrir” es su meta primaria (23%), en tanto que “conectar con familia y amigos” se ubica en tercer puesto (16%).

En 2025, la media de días de descanso fue de 17. Este verano, las vacaciones de los encuestados se redujeron a 12 días, lo que marca una diferencia de 29,4%.

El principal destino de los chilenos para estas vacaciones es su propio país (77%). A la vez que un 16% de los encuestados afirma que saldrá de Chile durante la temporada estival. En esta disyuntiva, un 7% se mantiene indeciso en sus planes.

Al tomar en consideración el destino principal de los chilenos, tiene sentido que la opción predilecta de desplazamiento sea el vehículo propio (51%). El viaje en bus toma el segundo puesto en este eje (21%), aunque el avión lo sigue de cerca (19%). Este último medio de transporte registró una disminución de 5% respecto de la temporada anterior.

En cuanto a los meses de vacaciones preferidos, febrero percibió la mayoría de las preferencias (48%), lo que se condice con la cantidad de personas que aún no sale de vacaciones mencionada previamente (50%). Luego, “entre enero y febrero” recibió un 18% de las inclinaciones, y enero percibió un 16%. La temporada con la menor preferencia fue marzo en adelante (11%), sin considerar los que ya salieron en diciembre (6%).

En su mayoría, los encuestados afirmaron que su destino de vacaciones suele cambiar en ocasiones (54%), los que siempre veranean en lugares distintos conformaron el 30%, y quienes acuden al mismo lugar en temporada estival percibieron un 13%.

De acuerdo con Descifra, la actividad favorita en los días fuera de casa es “hacer excursiones y/o visitar alrededores” (58%). Luego, la siesta y el reposo se ubican en las preferencias, con un 13%, mientras que “comer y/o bailar” percibió un 11%; la lectura, las películas y series, un 10%, y hacer deporte, un 8%.

En cuanto a dejar el hogar solo, a la mayoría de los chilenos les preocupa poco (36%), a un 33% le preocupa bastante, y a un 18% le preocupa mucho. Solo 13% de los encuestados afirmó que salió o saldrá sin estar pensando en el estado de su residencia. En tanto que la principal medida de protección es encargar su cuidado a familiares, amigos o vecinos (67%) y en segundo puesto un sistema de seguridad como alarmas o cámaras (19%).

Playa El Canelo, comuna de Algarrobo.

Los que no van a salir

Del tercio de personas que se saltarán las vacaciones, el principal motivo es no contar con los recursos económicos (50%), una alternativa que registró un aumento en comparación al año pasado, cuando percibió un 43%. La segunda razón de los encuestados es que dejarán los días libres para otro momento del año (29%). Y en tercer lugar, que no tienen vacaciones disponibles en su trabajo (10%).

Aún así, un 71% de los que no saldrán de vacaciones afirma que realizará otras actividades en el lugar en que reside. Leer, ver series y películas se posiciona como la opción predilecta (27%), seguido de descansar en el hogar (20%), ir a una plaza, parque o piscina (18%) y salir a comer o cocinar algo (16%).

Los que no van a vacacionar este verano afirman que su día favorito para salir es el sábado (53%), cuando salen de vacaciones van con su familia (52%) y se suelen alojar en su propia casa o un departamento (28%).

Parque Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 22 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Seis minutos en promedio.

Fecha de ejecución: 27 al 29 de enero.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 610 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 4,0% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.