SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Encuestados evalúan con un 3,7 al sistema de salud público y 44% admite haber tenido problemas para conseguir una hora para atenderse

El sondeo realizado por Descifra también muestra que la mayoría piensa que la tardanza en la entrega de hospitales se debe a la incapacidad de gestión del Estado y que el programa de vacunación es la prestación más celebrada por los chilenos.

Andrew CherninPor 
Andrew Chernin

En el debate presidencial de esta semana la calidad de la salud pública y el aumento en las listas de espera fueron un tema luego de que un informe de Libertad y Desarrollo señalara que el promedio de días de espera para lograr una atención GES ha subido 6% respecto del año anterior y, también, 4% en comparación con las cifras del primer trimestre. Un sondeo realizado por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool- profundizó en la percepción de la ciudadanía sobre este problema y encontró que el 57% de los encuestados cree que aumentar la cantidad de médicos especialistas debe ser la prioridad del gobierno en Salud Pública. Un 43%, en tanto, considera que debiese ser la reducción de las listas de espera quirúrgicas. Un poco más atrás aparecen la creación de una red coordinada de salud pública y privada (37%), reducir las listas de espera en patologías Auge (35%) y ampliar los horarios para atenciones quirúrgicas (32%).

Todo eso en un marco donde el sistema de salud público es evaluado con nota 3,7 por quienes respondieron: bastante por detrás del 5,1 que recibió el sistema privado en las respuestas del mismo sondeo.

El principal problema que identifican quienes respondieron está en la dificultad para conseguir una hora para la atención, con un 44% que contestó que ha sufrido ese percance. Las largas esperas en el centro en el día de la atención (35%) y esperar varios meses para una operación o atención quirúrgica (24%) también fueron mencionadas por sobre las otras alternativas.

¿Qué es lo que más valoran los usuarios? El programa de vacunación (61%) y la entrega de medicamentos (58%) son las principales fortalezas del sistema público.

Salud con retraso

La tardanza para entregar nuevos recintos es una de las preocupaciones de la ciudadanía, según Descifra. De hecho, un 66% asegura haber escuchado hablar sobre retrasos en la construcción y recepción de hospitales públicos y concesionados. Al momento de especificar cuáles, el más nombrado (20%) es el Nuevo Hospital del Salvador y Salvador Geriátrico, cuya puesta en marcha, según las primeras estimaciones, debió haber sido hace seis años. Le siguen el Instituto Nacional del Cáncer (13%), Hospital del Maule (10%) y Hospital Buin-Paine (9%).

Al momento de darles alguna explicación a los atrasos, un 26% cree que se debe a la incapacidad de gestión del Estado, mientras que en segundo lugar aparecen los retrasos de empresas concesionarias o contratistas, con un 18% de las respuestas. Es justamente el Estado, según los encuestados, quien debiese tener la principal responsabilidad de resolver los problemas que generan estos retrasos en los hospitales. Como ejemplo, un 45% opina que los ministerios a cargo, como Salud, Hacienda y OO.PP., son los encargados de solucionar estos temas, mientras que un 34% le endosa la responsabilidad al gobierno en general. Sólo el 10% pone el peso de la solución sobre las empresas a cargo de la construcción.

Hay tres recintos atrasados cuya puesta en servicio debiera acelerarse, según los encuestados, por sobre los otros. Estos son el Instituto Nacional del Cáncer (69%), el Nuevo Hospital del Salvador y Salvador Geriátrico (49%), y el Instituto de Neurocirugía (45%), todos con sede en la capital.

FICHA TÉCNICA

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 13 preguntas cerradas

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas

Tiempo de aplicación: seis minutos promedio

Fecha de ejecución: 8 al 10 de septiembre

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.110 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de +/- 2,9%, considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

Más sobre:DescifraSaludSalud PúblicaHospitalesAtrasosMinsalListas de espera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Puntapié presidencial: los flancos de Kast, Jara y Matthei

Jacqueline van Rysselberghe: “Kast no puede llegar a pasar la máquina. Va a tener que ceder de alguna manera”

Axel Kicillof, el gobernador que desafía a Milei y Cristina Fernández

Rosanna Costa y dichos de Boric por informe de empleo: “El Presidente siempre ha apoyado la autonomía del Banco Central”

José Bengoa: “El conflicto en La Araucanía tiene siglos; no se va a solucionar en dos minutos por la buena onda de unos pocos”

Lo más leído

1.
Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
UDI emplaza a Jeannette Jara (PC) a pronunciarse sobre el fallo que inhabilita candidatura de Daniel Jadue

UDI emplaza a Jeannette Jara (PC) a pronunciarse sobre el fallo que inhabilita candidatura de Daniel Jadue

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Lo que tienes que saber: Domingo 14 de septiembre

Lo que tienes que saber: Domingo 14 de septiembre

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN
Chile

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Puntapié presidencial: los flancos de Kast, Jara y Matthei

Jacqueline van Rysselberghe: “Kast no puede llegar a pasar la máquina. Va a tener que ceder de alguna manera”

Rosanna Costa y dichos de Boric por informe de empleo: “El Presidente siempre ha apoyado la autonomía del Banco Central”
Negocios

Rosanna Costa y dichos de Boric por informe de empleo: “El Presidente siempre ha apoyado la autonomía del Banco Central”

CEO de Anglo American Chile explica la fusión con Teck: “El mundo va a necesitar 80 minas del tamaño de Los Bronces de aquí al 2040”

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers
Tendencias

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Nadie se salvó: hinchas de Independiente insultan y cantan contra su dirigencia, Conmebol y AFA
El Deportivo

Nadie se salvó: hinchas de Independiente insultan y cantan contra su dirigencia, Conmebol y AFA

De picar mal un penal a recibir un gol en la jugada siguiente: el grosero error de Lionel Messi en la goleada al Inter Miami

Sudamérica aborda la caída al sótano de la Roja en las Eliminatorias: “Las burbujas del éxito marean a cualquiera”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Axel Kicillof, el gobernador que desafía a Milei y Cristina Fernández
Mundo

Axel Kicillof, el gobernador que desafía a Milei y Cristina Fernández

Richard Lapper: “Me temo que la era de Bolsonaro aún no ha terminado”

ONU condena masacre en Haití que dejó más de 40 muertos

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté