SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    Los ensayos oficiales del espectáculo Año Nuevo en el Mar 2026 reunieron a miles de personas en la costa de Viña del Mar y Valparaíso, anticipando un show de bajo impacto sonoro, alta intensidad lumínica y un amplio despliegue de seguridad y actividades para recibir el nuevo año.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el mar previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    Miles de personas presenciaron durante la noche del viernes los ensayos de lanzamiento de fuegos artificiales en el mar, como antesala al tradicional espectáculo de Año Nuevo en el Mar 2026, que se desarrollará en distintos puntos de Viña del Mar y Valparaíso.

    En Viña del Mar, la prueba se realizó en el entorno de Playa del Deporte, donde por más de cinco minutos el cielo se iluminó con diversas figuras y colores.

    El ensayo fue supervisado por autoridades comunales, policiales y navales, y fue encabezado por la alcaldesa Macarena Ripamonti y el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante César Delgado Boffil, quienes observaron el ejercicio desde la Academia Politécnica Naval.

    La jefa comunal destacó que el evento reafirma a Viña del Mar como capital turística del país y señaló que el ensayo fue “una pequeña muestra” de un espectáculo que espera convocar a cerca de un millón de personas entre Viña del Mar y Valparaíso.

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el mar previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    Además, enfatizó que el show será de bajo ruido y alta intensidad lumínica, preparado en conjunto con la Armada para garantizar un desarrollo seguro.

    El espectáculo pirotécnico está a cargo de la empresa colombiana El Vaquero, responsable del show durante los próximos tres años.

    Para la madrugada del 1 de enero de 2026, el evento tendrá una duración aproximada de 18 a 20 minutos y contempla el lanzamiento de más de 28 mil disparos desde 16 puntos de la región, nueve en Valparaíso y siete en Viña del Mar, incorporando este año un nuevo punto terrestre en Punta Ossa (Las Salinas).

    Previo a la medianoche, se realizarán lanzamientos de aviso: rojo a las 23:50, amarillo a las 23:55 y verde a las 00:00. El proveedor priorizó los efectos visuales por sobre el estruendo, reduciendo los calibres en cerca de un 50%, utilizando materiales biodegradables y un sistema de disparo sincronizado por GPS.

    En Valparaíso, el ensayo se desarrolló en la Bahía Muelle Barón. La alcaldesa Camila Nieto valoró el inicio de las pruebas y destacó que el Año Nuevo contará con una programación amplia, que incluye la tradicional fiesta en Plaza Sotomayor, transmisiones en vivo, mapping en inmuebles patrimoniales, un muro de los deseos, iluminación especial, DJ en Plaza Aduana y una feria de emprendedores en calle Lord Cochrane.

    La autoridad hizo un llamado al autocuidado y la corresponsabilidad, confirmando el cierre de pasarelas y miradores como medida preventiva ante la alta afluencia de público, recordando accidentes ocurridos en años anteriores. Indicó además que se desplegarán cerca de 200 funcionarios municipales, baños químicos, limpieza con hidrolavado y camiones recolectores para asegurar que la ciudad amanezca limpia y ordenada el 1 de enero.

    En materia de seguridad, se activó el plan Verano Seguro de Carabineros, con más de 1.200 efectivos desplegados en la región, de los cuales más de 400 estarán destinados a Valparaíso durante la tarde y madrugada del 31 de diciembre.

    Los cortes de tránsito serán transitorios y solo en sectores de alta concentración de público, mientras que se reforzará el control en rutas desde Santiago hacia la región.

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el mar previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso se informó un trabajo coordinado con municipios y organismos de emergencia, con fiscalización marítima y terrestre a lo largo del litoral, además de labores preventivas en playas para reducir riesgos asociados al consumo de alcohol.

    Las autoridades reiteraron el llamado a disfrutar del espectáculo con responsabilidad, recordando que los fuegos artificiales podrán apreciarse desde distintos puntos del plan y los cerros de ambas ciudades.

    Más sobre:Viña del MarValparaísoFin de AñoAño NuevoShow PirotécnicoFuegos ArtificialesFestividadFiestas de Fin de AñoCamila NietoMacarena RipamonttiCarabineros de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    2.
    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    3.
    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    4.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    5.
    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal
    El Deportivo

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal

    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal
    Mundo

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Gobierno de Petro inscribe comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana
    Paula

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés