Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

Ensayos de fuegos artificiales iluminan el mar previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

Miles de personas presenciaron durante la noche del viernes los ensayos de lanzamiento de fuegos artificiales en el mar, como antesala al tradicional espectáculo de Año Nuevo en el Mar 2026, que se desarrollará en distintos puntos de Viña del Mar y Valparaíso.

En Viña del Mar, la prueba se realizó en el entorno de Playa del Deporte, donde por más de cinco minutos el cielo se iluminó con diversas figuras y colores.

El ensayo fue supervisado por autoridades comunales, policiales y navales, y fue encabezado por la alcaldesa Macarena Ripamonti y el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante César Delgado Boffil, quienes observaron el ejercicio desde la Academia Politécnica Naval.

La jefa comunal destacó que el evento reafirma a Viña del Mar como capital turística del país y señaló que el ensayo fue “una pequeña muestra” de un espectáculo que espera convocar a cerca de un millón de personas entre Viña del Mar y Valparaíso.

Además, enfatizó que el show será de bajo ruido y alta intensidad lumínica, preparado en conjunto con la Armada para garantizar un desarrollo seguro.

El espectáculo pirotécnico está a cargo de la empresa colombiana El Vaquero, responsable del show durante los próximos tres años.

Para la madrugada del 1 de enero de 2026, el evento tendrá una duración aproximada de 18 a 20 minutos y contempla el lanzamiento de más de 28 mil disparos desde 16 puntos de la región, nueve en Valparaíso y siete en Viña del Mar, incorporando este año un nuevo punto terrestre en Punta Ossa (Las Salinas).

Previo a la medianoche, se realizarán lanzamientos de aviso: rojo a las 23:50, amarillo a las 23:55 y verde a las 00:00. El proveedor priorizó los efectos visuales por sobre el estruendo, reduciendo los calibres en cerca de un 50%, utilizando materiales biodegradables y un sistema de disparo sincronizado por GPS.

En Valparaíso, el ensayo se desarrolló en la Bahía Muelle Barón. La alcaldesa Camila Nieto valoró el inicio de las pruebas y destacó que el Año Nuevo contará con una programación amplia, que incluye la tradicional fiesta en Plaza Sotomayor, transmisiones en vivo, mapping en inmuebles patrimoniales, un muro de los deseos, iluminación especial, DJ en Plaza Aduana y una feria de emprendedores en calle Lord Cochrane.

La autoridad hizo un llamado al autocuidado y la corresponsabilidad, confirmando el cierre de pasarelas y miradores como medida preventiva ante la alta afluencia de público, recordando accidentes ocurridos en años anteriores. Indicó además que se desplegarán cerca de 200 funcionarios municipales, baños químicos, limpieza con hidrolavado y camiones recolectores para asegurar que la ciudad amanezca limpia y ordenada el 1 de enero.

En materia de seguridad, se activó el plan Verano Seguro de Carabineros, con más de 1.200 efectivos desplegados en la región, de los cuales más de 400 estarán destinados a Valparaíso durante la tarde y madrugada del 31 de diciembre.

Los cortes de tránsito serán transitorios y solo en sectores de alta concentración de público, mientras que se reforzará el control en rutas desde Santiago hacia la región.

Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso se informó un trabajo coordinado con municipios y organismos de emergencia, con fiscalización marítima y terrestre a lo largo del litoral, además de labores preventivas en playas para reducir riesgos asociados al consumo de alcohol.

Las autoridades reiteraron el llamado a disfrutar del espectáculo con responsabilidad, recordando que los fuegos artificiales podrán apreciarse desde distintos puntos del plan y los cerros de ambas ciudades.