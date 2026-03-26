“Es mentira que no había plata”: Parisi arremete contra Kast ante alza histórica en combustibles

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, arremetió esta jornada contra el Presidente José Antonio Kast ante la histórica alza de combustible que comenzó a entrar en vigencia hoy jueves luego de que el gobierno anunciara la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Al respecto, y en conversación con Radio Agricultura, el excandidato explicó que esta es una crisis “de corto plazo” que puede durar un máximo de seis meses.

“Y por lo tanto, uno no puede hacer este traspaso, en el caso del petróleo, más de un 60% al precio, para que lo asuman de un sopetón en Chile. El gobierno se tiene que caracterizar en estos casos para aminorar estos choques que son transitorios", señaló. “Debió de haber hecho sí o sí un fondo a través de ahorro con menores sueldos a los grandes sueldos que hay en el gobierno para de esa forma mitigar ese efecto”.

En este caso, criticó, lo que está haciendo el gobierno de traspasar esta alza en los precios directamente a los consumidores de manera inmediata “es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico,y también un costo político”.

“Es mentira que no había plata”, sentenció. “De hecho, el costo de mantener la tarifa del Transantiago permanente de aquí a diciembre significa por lo menos 400 millones de dólares, más el fondo espejo: estamos hablando de 800 millones”.

Sumando el resto de las medidas paliativas, apuntó, “estamos hablando cerca en total, como 1000 millones”. En este sentido, hacer el traspaso de manera pausada en tres o cuatro meses, “habría sido aproximadamente 700 millones”.

“Hubiera salido mucho más barato”, sostuvo, añadiendo que, a su parecer, “todavía hay algunos ministros que están en la teoría de esta urgencia y por lo tanto no están tomando las decisiones correctas, y le está haciendo mal a Chile”.

Parisi por ”Estado en quiebra": “Hay una descoordinación gigantesca al interior del gobierno”

Asimismo, Parisi señaló que las largas filas que se formaron fuera de las gasolineras los días previos al alza, así como gente acopiando en exceso “no es bueno para Chile”.

“Hay mucho malestar, la gente está asustada, ha sido muy mal llevada a esta crisis, tanto en el fondo como en la forma. Yo creo que esto debió haber sido mucho más consensuado, conversado con las distintas bancadas, y no con este sopetón de ‘yo me la sé toda’. Creo que ha sido malo”, reflexionó.

En esto, también apuntó a que ni Kast ni sus asesores están pensando en la gente.

“Creo que aquí hay un desacople entre el impacto que tiene (esta alza de los combustibles) en las grandes empresas versus la gran clase media chilena, y ahí es donde yo creo que le falta la sensibilidad política a al Presidente". afirmó. “Están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa, y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere el presidente de tomar las decisiones reposadas".

Esto también se vio reflejado en el error comunicacional del gobierno al afirmar que tenemos un “Estado en quiebra”, advirtió, indicando que esto demuestra que hay “una descoordinación gigantesca” al interior del gobierno.

“Aquí hubo un apresuramiento, una cabeza caliente que está tirando estas cosas, o fue un distractivo. Yo creo que hay que despedir a alguien, el que fue el promotor de esta idea”, sentenció.

En esta línea, Parisi hizo un llamado al Presidente y a su gabinete a ser más prudentes.

“Yo los llamaría a la calma, ojalá que tengan este fin de semana una reunión en Cerro Castillo para que respire un poquito de aire marino, porque está muy acelerado y están cometiendo errores que los está pagando la gente”, señaló.