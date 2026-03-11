SUSCRÍBETE
    Nacional

    “Es una buena señal de que el país se recupera de algunas heridas”: la mirada ciudadana tras el retorno de Baquedano

    Tras casi exactos cinco años sin él, Plaza Italia amaneció con el regreso del monumento al general Baquedano, algo que no muchos transeúntes sabían con antelación. Por lo mismo, el asombro se apoderó de buena parte de quienes transitaron por el lugar.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen de la estatua del general Baquedano.

    No pasa inadvertido. Cada persona que sale del Metro Baquedano y cruza Providencia con Avenida Vicuña Mackenna se detiene a mirarlo. Y es que luego de casi exactos cinco años de haber sido retirado de Plaza Italia -12 de marzo de 2021-, la estatua del general Manuel Baquedano volvió a su lugar de origen.

    El monumento instalado en septiembre de 1928 tuvo que ser apartado luego de sufrir severos daños en el marco del estallido social a partir de octubre de 2019. Desde ahí, casi todas las manifestaciones derivaban en actos vandálicos en la estatua. Así se tomó la decisión de sacarlo. Hasta este martes.

    Así lucía la estatua del general Manuel Baquedano en octubre de 2021. Agencia Uno MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

    Más de 1.800 días sin la estatua no pasaron en vano. Lo que antes fue habitual por 93, desde 2021 dejó de serlo. Y ahora el monumento parece una nueva atracción. No por nada durante el transcurso de la mañana de este martes, el primer día con Baquedano de regreso, muchas personas pasaron mirándolo, sacando fotos y obervándolo por largo rato.

    Ese el caso de Carlos Navarro, ingeniero eléctrico, quien espera que “ojalá que no se vandalice, y ojalá que no haya razones para hacerlo”.

    Por su parte, otra transeúnte, de nombre Ángela Carter, sostiene que “me parece maravilloso, es un triunfo en este período de guerra que levantó el expresidente Piñera hacia el mundo, que fue anulado por el relato impositivo de la izquierda. Es un triunfo para Bellolio (alcalde de Providencia) que fue parte de ese gobierno que fue vilmente atacado”.

    En efecto: la vuelta de Baquedano a Plaza Italia antes del cambio de mando fue empujada con ahínco por el edil de Providencia.

    Transeúntes fotografiando la estatua del general Baquedano.

    Incluso hay personas que se acercaron al lugar no como transeúntes esporádicos, sino que fueron especialmente a ver la renovada imagen de Baquedano, como Manuel Rodríguez, ilustrador gráfico. “A mí me encantaba, pasaba siempre con mi papá, era parte de nuestra cultura. Hoy día vine solamente a verlo. Quería ver cómo quedó. Las esculturas son cultura e historia de Chile. Me encanta”.

    El agrónomo Iván Poblete refuerza: “Me parece que es una buena evolución de los hechos, la estatua estaba acá hace 100 años, y lo lógico es que esté en su lugar, es lo que corresponde”.

    Una idea similar plantea Federico, estudiante de periodismo de la UC: “Creo que es el lugar donde tiene que estar el monumento al general Baquedano, fue maltratado y fue muy dañado durante el estallido, pero después de esta restauración y de la plaza en general también, es una buena señal de que el país avanza, se recupera de algunas heridas”.

    Instalación de Baquedano

    La instalación comenzó pasada la medianoche del martes, luego de salir del Museo Histórico Militar, lugar donde fue restaurado y permaneció durante casi todo este tiempo. A las 00.30 llegó a Plaza Baquedano, ante la presencia del alcalde de Providencia, otras autoridades y una grúa pluma.

    Luego de una hora de maniobras, finalmente Baquedano pudo descansar en el lugar donde estuvo por casi 100 años.

    Instalación de estatua del general Baquedano. Aton Chile

    La recuperada obra, diseñada por el escultor Virginio Arias, ahora forma parte del renovado Nudo Baquedano, el que conllevó una serie de cambios urbanos en el sector, dentro del proyecto Nueva Alameda Providencia. De hecho, muy cerca de él ahora también es posible de apreciar el monumento a la poetisa Gabriela Mistral inaugurado hace pocos días.

    Bellolio se refirió a la instalación de la estatua durante la ceremonia de rendición de honores por parte del Ejército. “Hoy día es un día muy emocionante para todos nosotros. Durante más de un año nos tocó trabajar en conjunto con el actual gobierno para responder todos los requerimientos del Consejo de Monumentos, y obviamente, cumplir con cada una de esas especificaciones que han sido, por lejos, las que más se le han pedido a un monumento en Chile”.

    “Fue muy complejo, tuvieron que ponerse de acuerdo muchas voluntades distintas, y lo importante es que hoy día Santiago amanece distinto, con el general Baquedano en Providencia, lugar que nunca debió abandonar”, añadió Bellolio, quien hizo activas gestiones preocupándose personalmente de liderar el proceso para que se hiciera de manera rigurosa.

    Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, durante la ceremonia de rendición de honores al general Baquedano por parte del Ejército.

    Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, también presente en la ceremonia, señaló que “hoy día es un día feliz para Santiago, primero, porque podemos dar por terminada esta nueva Plaza Baquedano, sin el general Baquedano había algo incompleto en el lugar que hemos trabajado los últimos años”.

    “Cuando asumimos la Alameda estaba completamente vandalizada, cerca de 55 monumentos, incluido el del general Baquedano, estaban dañados. Ha sido un camino largo. Los países no pueden olvidarse de la historia”, añadió Orrego.

    Con esto se cierra un ciclo, sostuvo Bellolio, “un ciclo donde algunos pretendieron, a través de la violencia, ganarle a la razón y a la democracia. Este es un lugar de unión, un lugar que por 100 años fue motivo de celebración, un espacio donde diversas personas podían congregarse, a pesar de pensar distinto. Eso es lo que queremos retomar. Esta es una restauración democrática”.

    El edil, además, reveló que harán una “colecta nacional” para costear la restauración, al igual que cuando se construyó el monumento en los años 20.

    “Fue erigido por colecta pública, 150.000 personas pusieron un poco de dinero para que estuviera acá (...) Queremos que de la misma manera sea restaurado. Primero se restauró la escultura ecuestre, y luego haremos la licitación para el plinto (hoy se ve blanco, pero naturalmente es verde, por una piedra que se llama andesita verde)”, indicó Bellolio. Y prometió: “También traeremos de vuelta al Soldado Desconocido, que resultó muy dañado”.

